Wir-Gefühl als roter Faden in der Schmöllner Gartenstraße

Lachende Kinder, fröhliche Erwachsene, Musik und viele Gelegenheiten zum Reden und Spaß haben – eigentlich fehlten am Sonntagnachmittag nur Kaffee und Kuchen, um die Vernissage der Outdoor-Galerie doch noch zum integrativen Straßenfest am Tag der Deutschen Einheit in der Schmöllner Gartenstraße werden zu lassen. Das Fest ist Tradition dort, musste aber auf Grund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen.

Die beste aller möglichen Alternativen

Die Outdoor-Galerie mit anschließendem Kleeblatt-Konzert mit den Wirsing-Kabarettisten war indes die beste aller möglichen Alternativen. Das Thema Zusammenwachsen setzten die Bewohner der Gartenstraße mit ihren Arbeiten so gekonnt in Szene, dass sie kaum einen Betrachter unberührt ließen.

Die kleinen und großen Kunstwerke, bedecken seit Sonntag, 4. Oktober 2020, mehr als 30 Meter Zaun in der Gartenstraße, gebannt sind sie auf acht großen Bannern. Sie alle treffen in ihrem Wunsch nach Frieden, ihrem Bemühen, Gemeinsames statt Trennendes zu stiften sowie in ihrer Botschaft. Und die heißt Wir.

Denn es ist das Wir-Gefühl, dass sich wie ein roter Faden durch all die Arbeiten zieht. Seien sie von mehrfach behinderten Jugendlichen erschaffen worden, im Wohnheim für psychisch Kranke entstanden, von Mitgliedern des Vereins Futura gezeichnet, fotografiert im Jugendzentrum theBASE, intuitiv gemalt in Schmölln, im Studio bildende Kunst im Lindenau-Museum erarbeitet, in Seniorenheimen der Sprottestadt sowie der Begegnungsstätte der Caritas erdacht oder in der Euroschule Altenburg von Flüchtlingsfrauen genäht.

Banner nicht nur für eine einzige Ausstellung gemacht

Die großen Banner kamen erst am Eröffnungstag am Ausstellungsort an. „Als wir sie ausbreiteten, war ich total überwältigt“, bekennt Mitorganisator Christoph Schmidt von der Kreisdiakoniestelle Altenburger Land. All die Arbeiten sind indes nicht nur für diese eine Ausstellung gemacht, sondern können künftig beispielsweise auf anderen Veranstaltungen gezeigt werden, in Kirchen, im Landratsamt oder zum nächsten Straßenfest präsentiert werden.

Aber erstmal sind sie bis zum Sonntag, 25. Oktober 2020, in der Schmöllner Gartenstraße zu sehen. Und sie darf dort durchaus weiter wachsen. „Jeder der möchte, kann seinen Beitrag dazu leisten. Ob mit weiteren Arbeiten oder mit Kreide auf dem Straßenasphalt“, schlägt Christoph Schmidt vor.