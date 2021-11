Altenburg. Typewriting einmal selbst ausprobieren

Die nächste Familien-Entdeckertour des Lindenau-Museums steht im Zeichen der Schau „Ruth Wolf-Rehfeldt – Ger- hard-Altenbourg-Preis 2021“. Am Sonntag, 7. November, um 15 Uhr, können Jung und Alt nach einem Rundgang durch die Werkschau an Schreibmaschinen Kunst machen. Zum Auftakt der Entdeckertour führt Kunstvermittlerin Nora Frohmann Familien durch die Ausstellung im Prinzenpalais des Residenzschlosses Altenburg. Mit den Exponaten als Inspirationsquelle sind die Familien anschließend dazu eingeladen, in die Tasten zu hauen. Unter dem Motto „Wir schreiben einen Tannenbaum“ eifern die Teilnehmer an sechs Erikas der Altenbourg-Preisträgerin nach und kreieren eigene Typewritings. Anmeldung unter: studio@lindenau-museum.de oder Telefon 03447/89 55 48.