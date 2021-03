Noch halten die Einzelhändler in Schmölln durch

Beim Blick über den Markt der Sprottestadt fallen zahlreiche Läden auf, die seit Wochen entweder gar nicht oder nur sporadisch geöffnet sind. Hin und wieder ist davon die Rede, dass durch die Folgen von Pandemie und Lockdown die Innenstädte zu veröden drohen. Kunden wanderten aus schierer Not in das Internet ab und würden wohl vielfach auch danach nicht wiederkommen. Eine Befragung der Einzelhändler in der Innenstadt ergibt ein zwiespältiges Bild.