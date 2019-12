Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wo Federn und Fell selbst nach 50 Jahren eine Rolle spielen

Von wegen Festtagsruhe bis Neujahr: Die Mitglieder des Kleintierzüchtervereines (KTZV) Löbichau haben seit dem 27. Dezember alle Hände voll zu tun. Sie bereiten ihre große Ausstellung anlässlich des 50-jährigen Bestehens ihres Vereines vor. Aus diesem Anlass soll die Schau für rassiges Geflügel und ebensolcher Kaninchen besonders groß ausfallen. Vom 10. bis 12. Januar präsentieren die Frauen und Männer ihre Zuchterfolge in der Löbichauer Saatguthalle. 116 Kaninchen und 693 Federtiere werden dann der Öffentlichkeit vorgestellt. Am 9. Januar haben am Ort des Geschehens zehn Zuchtrichter das Sagen, die die Tiere fachmännisch bewerten.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für diese Schau an. Die Agrargenossenschaft Nöbdenitz hat extra für diesen Anlass die Saatguthalle in Löbichau geleert. Sie wird jetzt herausgeputzt, mit Käfigen, Stühlen und Tischen bestückt. Dafür können die Züchter vom KTZV auf tatkräftige Unterstützung aus der gesamten Gemeinde zurückgreifen. Am 27. Dezember beispielsweise waren die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Beerwalde mit vor Ort, um die Saatguthalle einzurichten. „Das ist ja auch das, was unseren Verein so besonders macht“, erzählt Vereinschef Erich Zapp. „Wir setzen auf Gemeinschaft, unsere Schauen haben fast schon Dorffestcharakter“, freut sich der Untschener. Generell seien die Veranstaltungen des KTZV Löbichau so gut besucht, dass andere Vereine im Altenburger Land die Löbichauer stets um diesen Zuspruch beneiden würden. Von den Gründungsmitgliedern seien nach wie vor noch einige aktiv, berichtet Zapp. Dazu gehören Reimar und Arndt Köhler sowie Dietmar Köhler. Mit gegründet haben den Verein außerdem Kurt Lange, Erich Schwabe, Gert Seifarth, Horst Kirmse, Manfred Stern, Siegfried Bromme und Hubert Senftleben. „Leider gibt es keine Chronik“, bedauert Zapp. Er habe sich zwar mit einigen alteingesessenen Mitgliedern über die Gründung vor 50 Jahren unterhalten. „Doch für eine Chronik reicht das wohl nicht. Auch, weil es an geeignetem Bildmaterial mangelt.“ Lediglich ein Foto existiert von einer der ersten Ausstellungen des KTZV Löbichau. Stolz sind die Löbichauer, dass der ursprüngliche Gründungscharakter des KTZV Löbichau bis heute erhalten bleiben konnte. „Bei uns werden von Anfang an Geflügel und Kaninchen gezüchtet. Federn und Fell spielen bei uns nach wie vor eine große Rolle“, sagt Erich Zapp. Besonders freut ihn, dass Manfred Ahnert – ein sehr erfahrener Züchter aus Posterstein – sein Versprechen zum 50-jährigen Bestehen der Löbichauer einlöst. Extra für die Ausstellung im Januar hat er nochmal eine Häsin zugelassen und kann nun eine Sammlung für die Schau in der Saatguthalle anmelden. In ihrem Jubiläumsjahr wollen die 36 Vereinsmitglieder außerdem Neuland betreten. Mit Grundschule und Kindergarten Großstechau startet man 2020 ein besonderes Projekt. Die Züchter stellen den Kindern eine Schaubrutmaschine und natürlich Eier zum Ausbrüten zur Verfügung. Gemeinsam mit den Mädchen und Jungen soll der Prozess bis zum Schlupf nach 21 Tagen verfolgt werden. „Aktuell suchen wir noch Sponsoren, um vielleicht ein kleines Häuschen oder Gehege zu bauen, damit die Kinder die Entwicklung ihrer Küken weiter verfolgen können“, so Zapp.