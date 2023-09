Wo sind Sie, Herr Thieme? In Schmölln!

Schauspieler Thomas Thieme (rechts) und Kritiker Frank Quilitzsch laden am Donnerstag, 28. September, zu einem Dialog im Sparkassensaal in Schmölln ein.

Schmölln. Am Donnerstag, 28. September, ist der Schauspieler Thomas Thieme im Sparkassensaal zu erleben.

Schauspieler Thomas Thieme wird am Donnerstag, 28. September, um 19 Uhr im Sparkassensaal Schmölln erwartet, schreibt Evelyn Pügner, Vorsitzende des Bibliotheksfördervereins Schmölln, der die Veranstaltung organisiert. Thieme spielte und spielt viele großen Rollen am Theater und in Fernsehfilmen wie „Der Untergang“, „Kundschafter des Friedens“ oder „Unterleuten.“

Berühmt, aber bescheiden

Der Schauspieler lebt relativ zurückgezogen in Weimar, seiner Geburtsstadt. Thieme meidet rote Teppiche und Talkshows, aber seine unverwechselbare Stimme kennen wahrscheinlich die meisten. Seit 22 Jahren fragt ihn sein Freund, der Journalist und Buchautor Frank Quilitzsch: „Wo sind Sie, Herr Thieme?“ So entstanden in langen Telefonaten Einblicke in Denkweisen Thiemes, in sein künstlerisches Schaffen, seine Rollen, sein Ich. Diese Gespräche liegen in Buchform vor; die Veranstaltung mit Thieme und Quilitzsch ist ein Dialog zwischen beiden, der überaus interessante Sichten auf den Schauspieler wirft.

Thomas Thieme und Frank Quilitzsch lesen und plaudern anlässlich des 75. Geburtstages des Schauspielers, begleitet von einer Dia- beziehungsweise Video-Schau.

Kritiker sagen, sie seien wie Faust und Mephisto, wie Delling und Netzer oder auch wie Statler und Waldorf aus der Muppet-Show: der Weimarer Schauspieler Thomas Thieme und Kritiker Frank Quilitzsch.

Sternstunden und Pleiten

In Schmölln lassen Thieme und Quilitzsch noch einmal Sternstunden und Pleiten einer außergewöhnlichen Künstlerkarriere in Wort und Bild aufleben und plaudern über Thiemes neue Rollen.

Eintrittskarten sind in der Stadtbibliothek Schmölln, dem Bürgerservice Schmölln und in Astrids Bastelshop erhältlich.