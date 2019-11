Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wolf Schmölln ehrt langjährige Mitarbeiter

„Als traditionelles Familienunternehmen legen wir großen Wert auf eine gute und enge Bindung zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die langjährigen Betriebszugehörigkeiten zeigen, dass das Arbeitsklima und das Miteinander bei Wolf stimmen“, freut sich Christian Wolf, Geschäftsführer des Fleisch- und Wurstherstellers, der Wolf Firmengruppe. Zum Jahresausklang wurden insgesamt 90 Jubilare an den Standorten Schwandorf, Schmölln und Nürnberg/Burglengenfeld geehrt.

Besondere Würdigung erfuhr Karl Gschrei (Standort Schwandorf), der bereits seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit feierte. Seit 35 Jahren hält Roland Haneder der Firma die Treue. Auf 30 Jahre im Unternehmen können Waltraud Birzer, Gerhard Grosam, Benon Kojda am Standort Schwandorf und Volker Schmitz am Standort Nürnberg zurückblicken. 24 Beschäftigte sind seit zehn Jahren, zehn Mitarbeiter seit 15 Jahren, 34 seit 20 Jahren und 16 seit 25 Jahren im Unternehmen.

„Wir sind stolz und dankbar, dass so viele zuverlässige Mitarbeiter uns häufig über Jahrzehnte hinweg voll Motivation und Tatkraft unterstützen. Ihr Wissen und ihre Erfahrung sind für unser Unternehmen sehr wertvoll“, betont Christian Wolf.

Für ihr Engagement ausgezeichnet und belohnt wurden außerdem elf Kolleginnen und Kollegen, die mit guten Ideenvorschlägen in ihren Arbeitsbereichen für Verbesserungen wie zum Beispiel Zeit- oder Kostenersparnis sorgten. Diese Ehrungen gingen am Standort Schwandorf an Franz Weiß, Franziska Bilgen, Florian Brems und Christian Ascherl, am Standort Schmölln an André Kleszewski, Jens Kirsch, Michael Wienhold und am Standort Nürnberg an Fridolin Häfner, Marco Kern, Daniel Knappe und Mathias Bär.