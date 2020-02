Der Wursthersteller Wolf stellt die Ausbildungsmöglichkeiten in dieser Woche gleich zweimal in Schmölln vor.

Schmölln. Das Schmöllner Unternehmen ist am Samstag in der Ostthüringenhalle präsent.

Wolf stellt Ausbildungsberufe auf Messen vor

Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten im Unternehmen stellt die Wolf-Firmengruppe am 26. Februar auf der Berufsorientierungsmesse in der Regelschule und am 29. Februar auf der Fachkräftemesse in der Ostthüringenhalle vor.

Interessierte können sich dort über die vielfältigen Berufe informieren, die man bei dem Lebensmittelhersteller erlernen und ausüben kann. Ausbilderin Cindy Dietrich und Ausbildungsleiter Ulrich Wiese vom Standort Schmölln informieren gern. Junge Besucher können auch nach Praktikumsmöglichkeiten fragen.

490 Mitarbeiter in Schmölln

Mit mehr als 1700 Mitarbeitern an den Standorten in Bayern und Thüringen ist die WOLF Firmengruppe ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Insbesondere für das Werk in Schmölln – hier sind derzeit rund 490 Mitarbeiter beschäftigt, darunter zwölf Azubis – sucht der Wurstspezialitäten-Hersteller engagierte Berufseinsteiger im Lebensmittelbereich.