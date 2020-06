Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Sonntag: Losgehen und handeln

Manche Sachen sind so offensichtlich, aber keiner bemerkt sie. Viel zu oft sehen wir etwas nur aus unserem Blickwinkel, ohne auf das Übrige zu schauen. Oft entgehen uns daher Sachen, die wichtig sind. Wir haben diese aber einfach nicht im Blick.

Bei einer kirchlichen Veranstaltung, zu der weit über hundert Gemeindeglieder erwartet wurden, ging es um eine Pause. Im dieser Pause sollten sich die Anwesenden etwas zu essen und zu trinken holen können.

So gut, so schön! Bis uns der Wirt darauf aufmerksam machte, dass das nicht funktionierte. Der Brausehahn könne gar nicht in dreißig Minuten so viel Brause fördern, das jeder eine bekäme. Und es bliebe ja nicht nur beim Brauseeinschenken!

Oft höre ich Menschen, die Unverständnis dafür zeigen, wenn sie nicht machen können, was sie gern möchten. Oft vergessen sie dabei, das unsere Freiheit da aufhört, wo die Rechte unseres Nächsten beginnen. Gerade jetzt in der Corona-Krise merkt man das häufig.

Ein Blickzurück in die Geschichte klärt da auf. Oft haben Seuchen wie die Pest ganze Landstriche entvölkert. Das mancher auf der Corona-Krise sein Süppchen kocht ist nicht schön, aber klar. Aber ich möchte die Corona-Krise gern überleben. Und ich denke, das wollen alle von uns. Also was soll das Gerede davon, es sei alles nur eine Lüge?

Ich finde Menschen gut, die einfach losgehen und handeln. Menschen, die Verantwortung übernehmen und Gutes tun. Albert Schweizer war so einer! Er hätte ein berühmter Musiker werden und viel Geld verdienen können. Aber er fährt nach Afrika und baut dort in ‎Lambaréné ein Krankenhaus.

Was bringt Menschen dazu, so zu handeln? Von welchem Geist werden sie getrieben?

Wir haben gerade das Pfingstfest gefeiert. Es ist das Fest des Heiligen Geistes. Fast jeder Mensch wird getrieben. Es ist nur die Frage von wem. Ist es der Chef oder der Nachbar, oder ist es der Heilige Geist?Der Heilige Geist treibt Menschen dazu an, Gutes zu tun. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!