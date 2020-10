Mein iPad ist schon sieben Jahre alt. Am vorigen Wochenende lobte ich noch seine Zuverlässigkeit. Vorgestern ging es kaputt. Eine mittlere Katastrophe. Sofort ist mir klar: Ich muss in die Werkstatt.

Wie ist das mit unseren Ängsten und Sorgen? Wir machen oft unsere Sorgen zu unseren Problemen. Aber Ängste und Sorgen sind Warnsignale. Sie machen darauf aufmerksam, dass die Wurzel für die Sorgen das eigentliche Problem ist. Es ist gut, sich mit seinen Sorgen und Ängsten an jemanden zu wenden, der weiß, wie Menschen funktionieren. Gott. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch (1. Petrus 5,7).

Wenn ich aus eigener Kraft mein iPad nicht reparieren kann, muss ich es in eine Werkstatt geben. Dass heißt, ich muss die Kontrolle abgeben. Das meint Petrus. Aufzugeben und sich einzugestehen, dass ich meine Probleme nicht alleine bewältigen kann. Mich beeindruckt, dass dieser große, allmächtige Gott, Interesse an meinen und deinen persönlichen Problemen hat. Wir dürfen zu jeder Zeit zu ihm kommen.

Philipper 4,6 fordert uns sogar dazu auf: Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Das ist der Schlüssel zur Heilung: Sprich mit Gott über deine Probleme und Sorgen, sag ihm, was dir fehlt und danke ihm. Das Danken vergesse ich in diesen Situationen leider viel zu oft, weil ich mich nur auf das Negative konzentriere und mich gar nicht nach Danken fühle.

Aber genau das ist so wichtig, weil es ein Teil der Voraussetzung für das Versprechen in Vers 7 ist: Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid.

Er wünscht sich so sehr, dass wir uns nicht jeden Tag mit Sorgen beladen. Nimm die Warnsignale wahr, die dich daran erinnern, dass du anfangen solltest zu beten. Sag Gott, was dir fehlt und danke ihm.