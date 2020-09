Wort zum Sonntag: Vom Kopf auf Füße gestellt

Ein Mann legte einen Weinberg an, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und verreiste.

Als nun die Zeit dafür gekommen war, schickte er einen Knecht, um seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs holen zu lassen. Sie packten und prügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort.

Darauf schickte er viele andere Knechte zu ihnen. Sie schlugen sie, entehrten sie und brachten auch sie um.

Schließlich blieb ihm nur noch einer: sein geliebter Sohn. Ihn sandte er als Letzten zu ihnen, denn er dachte: Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben.

Die Winzer aber sagten zueinander: Das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn umbringen, dann gehört alles uns. Und sie packten ihn und brachten ihn um und warfen ihn aus dem Weinberg.

Eine 2000 Jahre alte bildhafte Erzählung, die aufzeigt, warum Gott seinen Sohn Jesus in die selbstsüchtige, egoistische, aggressive, „Ich und mein Land zuerst“-Welt geschickt hat.

Eine der wichtigsten Nachricht von Jesus an uns ist: „Was ihr einem meiner geringsten Menschenbrüder getan habt, das habt ihr mir getan! Amen ja so sei es!“ (geschrieben in Matth.25.40).

Jesus meint die Leute, „die dem Staat auf der Tasche liegen“, die nicht (mehr) leistungsfähig sind. Damals wie heute sind es die Kinder, die Kranken, die Senioren, geistig und körperlich Behinderte, die Alleinerziehenden, die Verwaisten und Verwitweten, die Fremden, Flüchtlinge und Illegalen, die Obdachlosen, verurteilten Straftäter, Arbeitslosen usw..

„Schmarotzer“ sagen die „bösen Winzer“ heute. „Volksschädlinge“ sagte man vor Jahren. Prügel, Entehrung und Mord, sind jeweils die Folge dieser Worte.

Jesus hat diese Sichtweise dann vom Kopf auf die Füße gestellt. „Was ihr diesen Menschen tut, das tut ihr mir!“ im Positiven wie auch im Negativen.

Im positiven basiert unser Sozialsystem (Sozialstaat) auf diesem Menschenbild. Humanismus oder Nächstenliebe nennen manche das. Aber es ist viel mehr, es ist Dienst an Gott!

Was wir Jesus Christus im „Geringsten“ Menschen antun, das ist entweder Gottes-Dienst beziehungsweise Gerechtigkeit (im positiven Sinne) oder Sünde beziehungsweise Verbrechen (im negativen Sinne).

Im Alltag liegt das Wort und die Tat und deren Folgen bei Dir und bei mir.