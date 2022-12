Wort zum Wochenende: Jeder Mensch ist wertvoll

Annett Demut, Gemeindepädagogin im Altenburger Land, über Gewinner, Verlierer und den Allmächtigen, der alle Menschen liebt.

In Deutschland wird jedes Jahr im Dezember die Sportlerin und der Sportler des Jahres gewählt. Nominiert sind diejenigen, die in den vergangenen Monaten besonders erfolgreich waren.

Annett Demut, Gemeindepädagogin im Altenburger Land Foto: Annett Demut

Verlierer spielen für diese Auszeichnung keine Rolle. Wertschätzende Aufmerksamkeit und Bestätigung erhält man nicht durch Misserfolge. „The Winner takes it all“ – der Gewinner bekommt alles.

Das macht den Reiz am Wettkampf aus. Wer einmal auf dem Siegertreppchen stand, braucht diesen Adrenalin-Kick des Gelingens. Gewinnen kann süchtig machen und Versagensängste krank. Deshalb schlage ich vor: Unabhängig vom Ergebnis der Leistung sollte die fairste Sportlerin oder der gute Verlierer gewürdigt werden. Menschenfreundliches Verhalten hat eine Medaille verdient.

Zu Weihnachten feiern wir das Kind in der Krippe. Gott, der Allmächtige, wird als Mensch in einem Stall geboren. Das klingt scheinbar nach einer Niederlage. Ein Gott, der am Kreuz stirbt, sieht so gar nicht nach einem Gewinnertyp aus. Doch genau darin liegt die Erlösung. Weil Gott Mensch wurde, kennt er unsere Sehnsucht nach Zuspruch und Wertschätzung.

Er weiß um unsere Versagensängste. Jeder ist in seinen Augen wertvoll. Er begegnet den Verlierern und den Außenseitern der Gesellschaft ohne Vorurteile und hilft ihnen wieder auf.

Als Maria die Geburt von Jesus angekündigt wurde, stimmte sie ein Lied an: „Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu. Er hebt die Unbedeutenden empor.“ (Lk. 1)