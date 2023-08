Wünsche für Ponitz: Weniger Unwetter und eine gute Ernte

Ponitz. Auch Politiker aus der Region nutzen die Sommerfeien, so wie beispielsweise der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke (CDU). Wo er sich befindet und was er sich nach dem Sommer wünscht:

Aktuell sind die Sommerferien in Thüringen noch in vollem Gange und viele Familien haben Urlaub. Die Ferien enden für Schüler und Schülerinnen erst am 19. August.

Auch Politiker und Politikerinnen aus der Region haben sich eine Auszeit verdient, so wie beispielsweise der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) derzeit. Wo er sich befindet und was er sich nach dem Sommer wünscht, beantwortet er in drei kurzen Fragen.

1. Was passiert gerade in der Ferienzeit in der Gemeinde Ponitz?

Die politische Arbeit der Ausschüsse und des Gemeinderates, wie sie sonst immer stattfindet, ist eigentlich im Sommer immer etwas ruhiger als sonst, beziehungsweise wird versucht, soweit es möglich ist, aufgrund von beispielsweise Sommerurlaub darauf zu verzichten.

Allerdings wird in unserer Gemeinde trotzdem kräftig gebaut in zwei Straßenzügen.

2. Was wünschen Sie sich für den Rest des Jahres?

Ich wünsche mir möglichst wenige Unwetter und Feldbrände beziehungsweise den Bauern in der Region und im ganzen Land einen guten Ablauf bei der Ernte.

Unser größtes Ziel als Gemeinde ist dabei immer der Wunsch nach einem ruhigen Fahrwasser für die Umsetzung unserer Projekte und Vorhaben.

3. Wie verbringen Sie die Ferien derzeit?

Ich befinde ich mich gerade auf der schönen Insel Usedom und genieße hier die Natur und ein bisschen Urlaub, auch wenn das Wetter zurzeit nicht gerade sommerlich ist.

Es fragte: Kathleen Niendorf