Wunsch und Wirklichkeit

Die zehn Millionen Euro schwere Förderung des Freistaates Thüringen, damit in hiesigen Brunnendörfern Trinkwasser fließt, ist zwar eine Ansage. Doch die reicht nicht aus. Weil es 17 Orte im Altenburger Land gibt, die mit brauchbarem Nass unterversorgt sind und weil der zuständige Zweckverband Altenburger Land allein sowohl finanziell als auch personell überfordert ist, das zu ändern. Er schafft drei Brunnendörfer pro Jahr, man kann sich ausrechnen, bis wann alle 17 Ortschaften an der Trinkwasserleitung hängen. Neue Brunnen in Mini-Dörfern finanziell zu unterstützen, ist da eine feine Idee. Doch deren Umsetzung scheitert an der Realität. Wasseradern versiegen, die Wasserqualität ist indiskutabel. Angesichts heißer werdender Sommer und enorm erhöhter Hygieneanforderungen sind jetzt Vorschläge Pflicht, die tragbar sind.