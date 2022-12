Wursthersteller feiert seine Schmöllner Beschäftigten

Schmölln. Mitarbeiter sammeln kreative Ideen zur Verbesserung der Betriebsabläufe.

Der Lebensmittelhersteller Wolf ehrt langjährige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In der gesamten Unternehmensgruppe wurden 105 Firmenjubiläen gefeiert. Außerdem wurden die innovativsten Ideen der Belegschaft ausgezeichnet.„Ich bin stolz darauf, in der heutigen Zeit eine so starke Verbundenheit zu unserer Firma zu spüren“, betont Geschäftsführer Christian Wolf bei der Veranstaltung.

Am Standort Schmölln blicken mit Jörg Schreivogel und Michael Titscher zwei Mitarbeiter auf 30 Jahre Betriebszugehörigkeit. Seit 25 Jahren sind Falk Beyer, Frank Reich, Frank Rösner, Mike Schrecklein, Birgit Teichmann und Kathleen Toll dabei. 14 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden für 20 Jahre und 15 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Weitere 17 Mitarbeiter sind seit zehn Jahren im Unternehmen beschäftigt.

Neben den langjährigen Betriebszugehörigkeiten werden alljährlich auch die besten Ideen zur Verbesserung der Betriebsabläufe mit dem „Oskar“ des Unternehmens ausgezeichnet. In Schmölln wurden in diesem Jahr drei engagierte Mitarbeiter belohnt. Ronny Waldeck belegt mit seinem neuen Ansatz zum Reinigen der Desinfektionssprühköpfe den ersten Platz. Für seine Idee zur Vermeidung von Fremdkörpern im Bereich der Kutter und Slicer wurde Daniel Thümmler ausgezeichnet. Michael Wienhold zielte mit seinem Vorschlag auf die Optimierung der Logistikabläufe ab und erreichte damit den dritten Platz.