Ylenia und Zeynep rütteln Altenburger Land kräftig durch

Schmölln/Altenburg. Es gibt Warnungen vor herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen. Die Schmöllner Feuerwehr ist in Alarmbereitschaft.

Mit Ylenia und Zeynep erwartet der Deutsche Wetterdienst Tiefs im Doppelpack, die auch das Altenburger Land kräftig durchrütteln könnten.

Prognostiziert für die Region werden für Donnerstag und auch noch für Freitag Sturm-Windgeschwindigkeiten zwischen 90 und 100 Stundenkilometern. Die Stadtverwaltung Schmölln rät deshalb von Friedhofsbesuchen ab, sofern es sich um keine Trauerfeier handelt. Entsprechende Schilder sollen darauf hinweisen, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch auf Nachfrage mit.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch das Thüringer Forstamt Weida warnt angesichts der bevorstehenden Windgeschwindigkeiten vor den damit verbundenen Gefahren. In den nächsten Tagen sollte auf Spaziergänge und sportliche Betätigungen im Wald verzichtet werden.

Zahlreiche Bäume, so heißt es in der Mitteilung aus Weida, seien durch die vergangenen Dürrejahre und den Borkenkäferbefall geschädigt. Daher sei – noch häufiger als sonst – mit herausbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen zu rechnen. „Diese Gefahren im Wald bleiben auch nach der Sturmwetterlage bestehen, wonach es in den kommenden Wochen zu weiteren Einschränkungen beim Betreten des Waldes kommen kann.“

Die Feuerwehr Schmölln ist indes in Alarmbereitschaft. Wie Wehrchef Jens Porzig sagt, seien die Kameraden vorbereitet. Er bittet nicht nur in Parks und Wäldern um erhöhte Wachsamkeit, sofern man dort unterwegs sein muss. Er warnt auch vor herabfallenden Dachziegeln auf Straßen und Fußwege.