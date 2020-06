Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zahl der Arbeitslosen im Altenburger Land steigt

Die durch die Corona-Pandemie hervorgerufene Wirtschaftskrise schlägt sich im Mai auch auf dem Arbeitsmarkt im Altenburger Land nieder. Im März lag die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk noch bei 6,1 Prozent, Ende Mai bei 6,8 Prozent. Das Gros der Firmen nutze weiterhin Kurzarbeit, um die entstandenen Arbeitsausfälle zu kompensieren, heißt es. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Ich begrüße das ausdrücklich, denn unsere Ostthüringer Unternehmen benötigen beim Wiederhochfahren der Wirtschaft ihre eingearbeiteten Fachkräfte dringend. Wir bearbeiten Kurzarbeitergeld mit höchster Priorität und haben aktuell kaum Rückstände“, so Stefan Scholz, Leiter der Arbeitsagentur Altenburg-Gera.

Im Bezirk der Agentur entwickelte sich die Arbeitslosigkeit im Mai relativ einheitlich. In allen Regionen war im Vergleich zum Vorjahresmonat eine Zunahme zu verzeichnen. Vergleichsweise günstig war die Veränderung der Arbeitslosigkeit in Altenburg. Dort stieg der Bestand an Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahresmonat um vier Prozent. Dem gegenüber steht die Entwicklung in Greiz mit einer Zunahme von 22 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Altenburger Land ist von April auf Mai um 91 auf 3.349 Personen gestiegen. Das waren 135 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller Erwerbsfähigen betrug im Mai 7,5 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 7,1 Prozent. Dabei meldeten sich 455 Personen arbeitslos, das sind 243 weniger als vor einem Jahr. Im gleichen Zeitraum beendeten 355 Personen ihre Arbeitslosigkeit.

Der Bestand an offenen Arbeitsstellen ist im Mai um 67 Stellen auf 665 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 394 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Mai 116 neue Arbeitsstellen, 140 weniger als vor einem Jahr.

Zum Schutz der Besucher und Mitarbeiter werden in allen Geschäftsstellen Beratungszimmer eingerichtet, die den veränderten Standards der Gesundheitsprävention entsprechen. Erst wenn dies abgeschlossen ist, werden wieder Arbeitsuchende zu persönlichen Vorsprachen eingeladen, so Pressesprecher Carsten Rebenack.

Für die Jobcenter gilt auch weiterhin ein vereinfachtes Antrags- und Bearbeitungsverfahren, welches dazu beitragen soll, dass Menschen, die kurzfristig auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind, schnell geholfen wird.

Bezieher von Arbeitslosengeld I, deren Anspruch regulär im Mai geendet hätte, kommen in den Genuss der gesetzlichen Änderung zur Verlängerung des Anspruchs. Hier wird die Zahlung des Arbeitslosengeldes einmalig um drei Monate verlängert, ohne dass dafür ein neuer Antrag gestellt werden muss.