Zahl der Arbeitslosen in Schmölln steigt deutlich

29.01.2021, 10:57

Schmölln. Mit dem Winterwetter kommt auch der saisontypische Einbruch am Ostthüringer Arbeitsmarkt. Dem Landestrend folgend, steigt die Arbeitslosigkeit zum Jahresbeginn in Ostthüringen spürbar an.