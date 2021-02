Zahl der Corona-Kranken im Altenburger Land sinkt weiter

Das Gesundheitsamt sieht den erfreulichen Trend anhalten: Die Zahl der Menschen im Altenburger Land, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nachweislich an Covid-19 erkrankt sind, sinkt weiter. Seit dem Höchststand, der am 14. Januar erreicht wurde, ist diese Zahl von 1281 Personen auf 790 am Dienstag gesunken. Von Montag auf Dienstag meldete das Gesundheitsamt zwölf Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt damit wieder unter die 200er-Marke, auf 192,4. Weiterhin seien aktuell keine Hotspots zu verzeichnen, teilt die Behörde mit. Die Zahl der Infizierten in der Wohnstätte für behinderte Menschen in Rositz hat sich von acht am Montag um eine weitere Person erhöht. Anhaltend hoch bleibt jedoch die Anzahl der Corona-Patienten. Aktuell müssen 64 Erkrankte stationär behandelt werden, davon vier intensivmedizinisch.

In der Kontaktpersonennachverfolgung des Landratsamtes arbeiten derzeit 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Stand Dienstag befinden sind 2672 Menschen im Landkreis in verordneter Quarantäne. Alleine im vergangenen Januar hat das Gesundheitsamt 3308 Tests angeordnet.