Zahl Erkrankter weiterhin rückläufig

Altenburg. Der positive Trend der Corona-Erkrankungen scheint sich fortzusetzen. Vom Gesundheitsamt sind für das Altenburger Land 19 Neuinfektionen gemeldet worden. Die 7-Tage-Inzidenz liege nunmehr bei 277,4 pro 100.000 Einwohner.

Leicht steigende Fallzahlen in zwei Kindergärten

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sei die Zahl der aktiv positiven Infektionsfälle weiterhin rückläufig. Mit dem jetzigen Stand seien insgesamt 1027 Menschen an Covid-19 erkrankt. Etwas erhöht hätten sich jedoch die Infektionszahlen in zwei Kindertagesstätten. Das ist einerseits die Gößnitzer Kindertagesstätte Burattino, in der sich die Zahl der positiven Coronafälle von neun auf zehn gesteigert haben soll. In der Kindertagesstätte Zwergenstübchen in Rositz andererseits habe sich die Zahl der positiven Fälle von zwei auf mittlerweile fünf erhöht.

Bisher 3065 Personenvon Corona genesen

Laut des Gesundheitsamtes gäbe es im Landkreis Altenburger Land derzeit insgesamt 1027 aktiv positiv Infizierte. Seit Pandemiebeginn haben sich somit 4206 Personen mit Corona infiziert. Derzeit würden 75 Personen stationär behandelt – vier von diesen auf Intensivstation. Als genesen gelten mittlerweile 3065. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liege bei 114.