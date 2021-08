Zahlreiche Auszubildende fehlen im Altenburger Land

Altenburger Land. Der Fachkräftemangel könnte sich weiter verschärfen.

Das neue Ausbildungsjahr startet, doch viele Firmen suchen weiterhin Nachwuchs. Im Landkreis Altenburger Land sind von insgesamt rund 530 gemeldeten Ausbildungsstellen aktuell noch 240 Plätze zu vergeben. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mit und beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur.

Die IG BAU Ostthüringen warnt vor einer Verschärfung des Fachkräftemangels, sollte ein Großteil der Stellen unbesetzt bleiben. Jeder Azubi, der jetzt fehle, sei in drei Jahren eine dringend gebrauchte Fachkraft weniger, so Frieder Neudeck, Bezirksvorsitzender der Gewerkschaft in Ostthüringen.

Laut Arbeitsagentur entfallen etwa die Hälfte aller gemeldeten Ausbildungsstellen der Branche in Thüringen auf Hoch- und Tiefbauunternehmen. Dort sind derzeit noch rund 210 Plätze frei.