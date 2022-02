Zahlreiche Exponate für Altenburger Museen angeschafft

Altenburg. Die Altenburger Museen kooperieren weiter mit anderen Häusern.

Mit maßgeblicher Unterstützung des Freistaates Thüringen sowie durch Spendenmittel des Altenburger Schlossvereins und der Museumsbesucher konnten 2021 wichtige Kunstobjekte für das Residenzschloss Altenburg und das Lindenau-Museum erworben werden.

Bei den Objekten handelt es sich um Möbel, Skulpturen und Malereien. Die Exponate stammen zu großen Teilen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Durch Kooperation mit der Felix- und Herlinde-Peltzer-Stiftung übernimmt das Lindenau-Museum Altenburg Dauerleihgaben aus der Zeit der Klassischen Moderne. Im Gegenzug übernimmt das Museum die konservatorische Patenschaft über die Kunstwerke.

Fünf Monotypien übernommen

Mit Werken von Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff oder Marianne von Werefkin kann sich das Kunstmuseum besonders über bedeutende Zuwächse auf dem Gebiet der expressionistischen Malerei freuen, die künftig in der Dauerausstellung des neuen Lindenau-Museums präsentiert werden.

Außerdem konnten im Jahr 2021 fünf Monotypien des Künstlers Peter Schnürpel übernommen werden – vier Werken angekauft, ein Werk als Schenkung. Sie ergänzen den reichen Bestand des Lindenau-Museums an Werken des Altenburger Malers und Grafikers.

Einige Altenburger Objekte bereicherten, zumindest zeitweilig, den Bestand anderer Museen.

2021 fand ein reger Leihverkehr zwischen dem Lindenau-Museum und anderen Museen statt. So wurde im Frühjahr 2021 eine große Auswahl der Sammlung an italienischen Tafelgemälden der Frührenaissance in den Kunstsammlungen Chemnitz ausgestellt. Aufgrund des Lockdowns infolge der Corona-Pandemie konnte die Ausstellung „Lorenzetti, Perugino, Botticelli…Italienische Meister aus dem Lindenau-Museum Altenburg“ nur für kurze Zeit geöffnet werden.

Gemälde in Kopenhagen gezeigt

Zwei bedeutende Gemälde des Altenburger Lindenau-Museums, Wilhelm Lachnits „Schwangeres Proletariermädchen“ und Sano di Pietros „Madonna mit Kind“, wurden von Januar bis Juni 2021 im Louisiana Museum of Modern Art in Kopenhagen ausgestellt.

In der Schau „Mother!“, die bis Februar 2022 auch in der Kunsthalle Mannheim zu sehen ist, wird der Wandel der Mutterrolle in der Geschichte der Malerei thematisiert. Mit Bernhard Heisigs Gemälde „Festung Breslau – eine Stadt und ihre Mörder“ wurde von Juni 2021 bis Januar 2022 ein Kunstwerk der Gemäldesammlung aus der Zeit der DDR an das Deutsche Historische Museum Berlin verliehen.

In der Ausstellung „Documenta. Politik und Kunst“ wurden die ersten Jahre der Kasseler Kunstausstellung im politischen Kontext aufgearbeitet. Von September 2021 bis Mitte Januar 2022 konnte im Amsterdamer Rijksmuseum das Gemälde „Bildnis einer unbekannten Frau vor Landschaft“ von Domenico Ghirlandaio aus der Sammlung italienischer Tafelmalereien besichtigt werden. Die Ausstellung „Remember me“ rückte die europäische Porträtmalerei aus der Zeit der Renaissance in den Mittelpunkt.

14 Leihgaben aus Altenburg

Für die Ausstellung „Nähe und Distanz. Carlfriedrich Claus und Gerhard Altenbourg“ wurde eine große Anzahl an Altenbourg-Werken aus dem Bestand des Lindenau-Museums und der Stiftung Gerhard Altenbourg an die Kunstsammlungen Chemnitz verliehen. Mit 14 Leihgaben aus Altenburg konnte das Schaffen der Ausnahmekünstler gegenübergestellt werden.