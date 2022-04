Zahlreiche Lehrstellen auch 2022 in Ostthüringen unbesetzt

Gera. Die IHK meldet Hunderte freie Ausbildungsplätze. Rund 1800 Lehrstellen sind unbesetzt.

In vielen Betrieben Thüringens sind zahlreiche Lehrstellen in den vergangenen Jahre unbesetzt gewesen. Darüber informiert die Industrie- und Handelskammer (IHK) in einer Mitteilung. Ohne ausreichend Nachwuchs aus der eigenen Ausbildung fehlten demnach in Thüringen zukünftig zahlreiche Fachkräfte. Für das aktuelle Ausbildungsjahr 2022 seien im Bereich der IHK Erfurt und Ostthüringen immer noch rund 1800 Lehrstellen in den Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung unbesetzt, heißt es weiter. Dabei suchten Unternehmen in 99 verschiedenen Berufen nach geeigneten Bewerbern.