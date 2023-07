Zahlreiche tote und verletzte Igel: Tierschutzverein aus Altenburg warnt vor den Gefahren von Mährobotern für Tiere

Altenburg. In den letzten Tagen erreichen den Verein „Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co. Altenburg“ zahlreiche Nachrichten über schwer verletzte oder tote Tiere auf abgemähten Grasflächen.

Die Vorsitzende des Vereins „Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co. Altenburg“, Andrea Rücker, wandte sich kürzlich mit einem Leserbrief an diese Zeitung. „Ja, wieder ein Thema, welches uns als Verein sehr berührt und mich zu diesem Leserbrief animiert hat. Diese Notrufe erreichen uns immer dann, wenn wirklich etwas Schlimmes passiert ist. Da die Mähaktionen noch bis zum Spätherbst laufen , möchte ich mit diesem Leserbrief auf die Gefahren für die Tiere aufmerksam machen.“

So heißt es: „In den letzten Tagen erreichten unseren Verein mehrere Meldungen über schwer verletzte oder tote Igel, die auf gemähten Grasflächen gefunden worden sind. Zerschnittene Schnauzen oder Füßchen, abgetrennte Stacheln und Gliedmaßen, die bei den Tieren zu schwersten Verletzungen geführt haben, für die meisten Tiere waren sie lebensbedrohlich bis hin zum Tod. Viele dieser Tiere schleppen sich bis ins Dickicht ,wo sie an den Folgen der Verletzungen , wie Infektionen oder Fliegenmadenbefall, unbemerkt und qualvoll sterben. Da Igel keine Fluchttiere sind und sie sich im Vertrauen auf ihre Stacheln zusammenrollen und vor Ort liegen bleiben, haben sie keine Chance, den scharfen Klingen der Mähroboter zu entkommen.“

Igel gelten als gefährdete Art

Neben den besonders durch das Bundesnaturschutzgesetz geschützten Igel seien auch Kröten, Eidechsen , bodenbrütende Vögel, Amphibien und Insekten betroffen. „Kurz gemähte Rasenflächen sind leider immer noch der Wunsch vieler Gartenfreunde. Doch hier geht eine dringend benötigte Artenvielfalt verloren. Ohne Wildblumen und Wildkräuter finden Igel und Insekten kaum noch Nahrung und Versteckmöglichkeiten und werden somit ihrer Lebensräume beraubt.“ Dabei seien Igel im Garten besonders nützlich, da sie Schnecken und Käfer fressen, die sonst Pflanzen befallen. Der Bestand der Igel ist gefährdet und steht auf der Vorwarnliste der Roten Liste. Es wird daher empfohlen, kleine Ecken und Stellen im Garten naturnah zu belassen, sodass sie viele Versteckmöglichkeiten und Schutzräume in Hecken, Büschen, sowie Laub- und Reisighaufen nutzen können.

Roboter nicht in den Nachtstunden fahren lassen

Wer nun dennoch nicht auf seinen Mähroboter verzichten will, sollte diesen auf keinen Fall in den Nachtstunden laufen lassen. „Igel sind in den Nachstunden auf Wanderschaft, um sich ihr Futter zu suchen, das heißt, gerade da sind sie besonders stark gefährdet“, so Andrea Rücker. Auch bei der Benutzung am Tag sollte man vorher den Rasen ablaufen und schauen, ob sich dort eventuell unbemerkt Tiere aufhalten. Diese Vorsichtsmaßnahmen sollten unbedingt beachtet werden, um weiteres Tierleid zu verhindern.

„Unser Verein hat im vergangenem Jahr die Rehkitzhilfe ins Leben gerufen, mehrere landwirtschaftliche Betriebe haben sich dem angeschlossen und vielen Rehkitzen das Leben gerettet, das sollte und muss auch für Igel und Co. möglich sein.“ Der Naturschutzbund und die Tierschutzverbände appellieren eindringlich, den Schutz der Tiere in den Vordergrund zu stellen.