Wegen Kanalarbeiten wird in Altenburg eine Straße ab kommender Woche voll gesperrt (Symbolbild).

Zahlreiche Umleitungen durch neue Baustelle in Altenburg

Altenburg. Größere Rückstaus erwartet. Beschränkungen bleiben bis Anfang Juni bestehen.

In Altenburg muss die Gabelentzstraße ab kommender Woche voll gesperrt werden. Darüber informiert die Stadt in einer Mitteilung. Grund dafür sind Reparaturarbeiten am Abwasserkanal. Da der Kanal mittig der Fahrbahn verläuft, seien die Arbeiten nur unter Vollsperrung durchführbar. Deshalb wird die Straße von Montag, 25. April, bis voraussichtlich 03. Juni für den Verkehr vollständig gesperrt. Die Zufahrt für Anlieger werde bis zur Neuen Sorge ermöglicht.

Zwei Umleitungen eingerichtet

Der Verkehr in Richtung Innenstadt soll über die Kanalstraße umgeleitet werden. Deshalb müsse die Einbahnstraße Kanalstraße zwischen Johann-Sebastian-Bach-Straße und Wettinerstraße aufgehoben werden. Der Umleitungsverkehr in Richtung Innenstadt werde hingegen über Wettinerstraße – Kanalstraße – Johann-Sebastian-Bach-Straße geführt, heißt es.

Es wird darüber informiert, dass an der Kreuzung Johann-Sebastian-Bach-Straße/Kanalstraße die Vorfahrtsregelung geändert wird. Demnach wird der Verkehr auf der Umleitungsstrecke Kanalstraße/Bachstraße über eine abbiegende Hauptstraße bevorrechtigt, der Verkehr vom Kreisverkehr kommend, muss diesem die Vorfahrt gewähren.

Einbahnstraßenregelung geändert

Die Gabelentzstraße wird zur Sackgasse. Die Einbahnstraße in diesem Bereich wird aufgehoben. Die Anlieger könnten bis zur Neuen Sorge über die Leipziger Straße/Gabelentzstraße einfahren, als auch über diese wieder ausfahren. Auch die Einbahnstraßenregelung in der Fabrikstraße (zwischen Terrassenstraße und Kanalstraße) wird in die entgegengesetzte Fahrtrichtung geändert.

Die Bushaltestelle Gabelentzstraße wird in die Kanalstraße verlegt, die Bushaltestelle Wettinerstraße/Sparkasse wird um etwa 30 Meter in Richtung Bahnhof umgesetzt. Außerdem entfallen in der Kanalstraße sämtliche Parkmöglichkeiten. Es wird gebeten, aufgrund des zu erwartbaren Rückstaus, die Baustelle weitläufig zu umfahren.