Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zauberhafte Musik- und Tanzdarbietungen in Schmölln

Schmölln. Ein Weihnachtskonzert des Jugendsinfonieorchesters, dazu Auftritte der Schmöllner Kinderballettgruppen unter Leitung von Anja Losse erfreute am Sonntag rund 200 Zuschauer in der Schmöllner Nicolai-Kirche.

Moderatorin Antje Herrmann führte durch das 14-teilige Programm und umrahmte mit weihnachtlichen Geschichten und Gedichten dieses Festevent im Advent.

Punkt 15 Uhr erhob Orchesterleiter Holger Runge den Taktstock und schon ertönte das Lied „Freu dich Erd und Sternenzelt“. Gleich danach eroberte eine Ballettgruppe den Altarvorraum und ertanzte mit Stücken aus der Nussknacker-Suite die Herzen der Kirchengäste. Neben dem „Tanz der Zuckerfee“ und dem „Chinesischen Tanz“ traten die jungen Ballerinen auch mit dem „Marsch der Zinnsoldaten“ auf. Allerdings in abgewandelter Form. „Ganz gut hinbekommen. Aus den Zinnsoldaten wurden lustige Zwerge“, meinte Zuschauer Eric Zoller aus Altenburg, während er feste Beifall klatschte.

„So viel Heimlichkeit“ lautete es beim Auftritt der Violinistin Sarah Lauterbach und Ines Ludwig am Klavier. Zum Ohrwurm ließ Leni Menzer am Klavier die Variationen über ein ukrainisches Volkslied von Isaak Berkowitsch gedeihen. „Santa Claus is coming“ und „Winter Wonderland“ tönten betörend aus den Klarinetten vom Duo Katharina Milde und Yasmin Schmidt in Begleitung von Irina Maier am Klavier.

So wie der 14-jährige Geiger Luis-Jonas Wagner und der 15-jährige Violinist Mika Theil aus Gößnitz musizieren derzeit 34 junge Instrumentalisten im Jugendsinfonieorchester der Musikschule des Landkreises Altenburger Land. Das Orchester bestand zunächst als reines Streichorchester. 1993 kamen Bläser (Querflöten, Oboe, Klarinetten, Trompeten und Posaune) und Schlagwerker (Pauken, Glockenspiel, Xylophon, Drums) hinzu. Demzufolge wurde das Ensemble in Jugendsinfonieorchester umbenannt.

Und dann hagelte es nach dem Concerto Allegro-Adagio von Antonio Vivaldi, das die Violinisten Mika Theil und Luis Wagner erklingen ließen, jede Menge Beifall. „Einfach zu schön. Wir verpassen kein Konzert hier in der Kirche“, sagte Mutter Grit Theil und Oma Gisela stimmte voll zu.

Dann gab es wieder einen Ballettauftritt mit „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zur Klaviermusik von Sophie Lehnert. Meisterhaft mit vier Händen auf der Klaviertastatur spielten Helena Lahr und Anna Heitsch das Werk „Petersburger Schlittenfahrt“ von Richard Eilenburg. „Vierhändig Klavier zu spielen, erfordert sehr viel Übung“, betonte Orchesterleiter Runge mit Blick auf seine beiden Klavierspielerinnen Helena und Anna, die bei Kunst- und Landeswettbewerben hervorragend abschnitten. „Beim Landesorchesterwettbewerb 2011 erhielt das Jugendsinfonieorchester in der Tat entsprechend dessen Klangqualität und Leistungsstand zu Recht das Prädikat ‘Mit hervorragendem Erfolg’“,resümierte folgerichtig Konzertbesucherin Grit Theil.