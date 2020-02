Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zehn Hochzeiten in dieser Woche

„Auffällig ist, dass wir diese Woche zehn Hochzeiten haben. Das ist viel für Schmölln“, sagt Standesbeamtin Kerstin Hößelbarth. Warum es in dieser Woche so viele Paare sind, die sich das Ja-Wort geben wollen, weiß Hößelbarth nicht. An den Tagen mit den besonderen Data wie 02.02.2020 oder gestern, 20.02.2020, gab es keine ungewöhnlich starke Nachfrage. Im Schnitt heiraten eins, zwei Paare die Woche. „Wir haben viele traditionelle Hochzeiten. Aber wir auch schon Paare, die aus der Gothic-Szene kamen und dementsprechend gekleidet waren. Oder Paare die auf Posterstein sich das Ja-Wort in Ritterkleidung gaben“, erzählt Hößelbarth.

Als Lokalitäten bietet das Schmöllner Standesamt den Trausaal im Rathaus, den ehemaligen Gerichtssaal in der Burg Posterstein, den Ernst-Agnes-Turm und den Förderturm in Löbichau. Die beiden letzteren sind open-air-Lokalitäten. Die beiden Standesbeamtinnen Kerstin Hößelbarth und Birgit Petzold trauen montags bis sonnabends. „Wir versuchen viele Wünsche möglich zu machen. Aber am Pfingstsonnabend ist das Heiraten auf Burg Posterstein zum Beispiel nie möglich.“