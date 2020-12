Zehn Jahre Sicherheit im Nahverkehr des Altenburger Lands

Der öffentliche Personennahverkehr im Altenburger Land bleibt für weitere zehn Jahre Aufgabe der Thüringisch-Sächsischen Personennahverkehrsgesellschaft mbH (Thüsac). Deren Chefin Tatjana Bonert und Landrat Uwe Melzer (CDU) unterzeichneten kurz vor Weihnachten den entsprechenden Dienstleitungsauftrag.

Damit obliegt es der Thüsac, den Nahverkehr im Altenburger Land auch bis zum 31. Dezember 2030 weiter zu organisieren. Laut einer europäischen Verordnung muss die Dienstleistung für den öffentlichen Personennahverkehr mindestens alle zehn Jahre ausgeschrieben und vertraglich neu festgeschrieben werden.

Der Kreis habe von Anfang an eine Direktvergabe an die Thüsac beabsichtigt, so Verwaltungs-Sprecher Jörg Reuter. Auf die im Mai 2019 im Amtsblatt der Europäischen Union ausgeschriebene Leistung sei kein weiteres Angebot beim Landkreis oder dem Freistaat Thüringen eingegangen.

Drastischer Einbruch der Fahrgastzahlen

Bereits bei der ersten Vergabe auf Grundlage dieser Rechtsnorm im Jahr 2010 hatte die länderübergreifende GmbH mit Sitz in Windischleuba den Zuschlag erhalten. „Ich freue mich, dass auch in Zukunft die Thüsac als regionales Unternehmen für den öffentlichen Personennahverkehr im Altenburger Land verantwortlich bleibt. Über viele Jahre schon hat sich die Gesellschaft als verlässlicher Partner bewährt“, so Landrat Uwe Melzer.

Die hat unterdessen schwer mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. „So wie die gesamte Branche mussten auch wir im ersten Lockdown einen Fahrgastrückgang von bis zu 90 Prozent verzeichnen“, sagt Thüsac-Sprecher Thomas Hermsdorf. Im dritten Quartal hätten sich die Fahrgastzahlen zwar wieder stabilisiert, jedoch konnte das Vorjahresniveau längst nicht erreicht werden. Daher wurden Corona-Beihilfen der Freistaaten Thüringen und Sachsen beantragt, um die entstandenen Schäden ausgleichen zu können.

Wegen der erneut geschlossenen Schulen und Verlagerungen der Arbeit ins Homeoffice beobachte man derzeit einen ähnlichen Rückgang der Nachfrage wie im Frühjahr.

Dass die frühzeitig ergriffenen Schutzmaßnahmen wirken, um den Hygienestandard in den Bussen weiter zu erhöhen, bestätigten die Krankenstände des Fahrpersonals. Diese hätten sich im Vergleich zu den Vorjahren erfreulicherweise nicht erhöht, so Hermsdorf. Aufgrund der aktuellen Situation gilt auf den Linien der Thüsac in Sachsen bereits seit dem 14. Dezember der Ferienfahrplan. In Thüringen tritt dieser erst ab Mittwoch in Kraft.