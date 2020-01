Zeitplan für VG-Umzug nach Posterstein könnte knapp werden

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oberes Sprottental will raus aus ihrem Nöbdenitzer Domizil und im Herrenhaus Posterstein einziehen. Ende März sollen die Umzugswagen rollen. Das könnte knapp werden.

Denn für den favorisierten Verwaltungssitz in der Nachbargemeinde muss eine Nutzungsänderung beantragt werden. Das ist geschehen, doch noch nicht beschieden, teilte das Landratsamt auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Sprecherin Jana Fuchs bezeichnete die von der VG anvisierte Zeitschiene für den Einzug ins Herrenhaus als sehr sportlich. Denn: „Wann mit einer Entscheidung gerechnet werden kann, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu sagen, da für diese Nutzungsvereinbarung die Trägerbeteiligung noch läuft“, so Fuchs. Zudem machen sich bauliche Veränderungen im Herrenhaus nötig: Es müssen Fußböden gelegt und Trennwände eingebaut werden. Ob weitere Änderungen in den Räumen nötig sind, damit sie als Einwohnermeldeamt, Bauamt oder Verwaltungsarchiv genutzt werden können, kann sie nicht sagen. Jana Fuchs: „Zuständig hierfür sind das Landesamt für Verbraucherschutz und die Thüringer Unfallkasse.“

Anfang Dezember 2019 hatte die Gemeinschaftsversammlung der VG den Ortswechsel beschlossen. Demnach soll der Nordflügel des frisch sanierten Herrenhauses auf dem Postersteiner Burgberg neues Domizil der VG-Verwaltung und der dort beschäftigten acht Mitarbeiter sowie der VG-Chefin werden. Die Idee dafür hatte Postersteins Bürgermeister Stefan Jakubek (parteilos) eingebracht.