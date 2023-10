Zeitungsausträger in Schmölln von Jugendlichen zusammengeschlagen

Schmölln. Fünf Jugendliche prügelten auf einen 62-jährigen Zeitungszusteller ein und flüchteten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu dem Vorfall.

Zu einer Körperverletzung kam es in Schmölln am Freitag gegen 18 Uhr, am Bahnhofsplatz auf Höhe einer Bankfiliale. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, griffen fünf männliche Jugendliche im Alter von circa 16-18 Jahren einen 62-jährigen Zeitungszusteller an. Dieser wurde zu Boden gestoßen und geschlagen. Dabei erlitt er Verletzungen. Die Täter warfen den Rollwagen mit Zeitungen um und verstreuten diese am Tatort. Anschließend entfernten sich die jugendlichenTäter in Richtung Bahnhof.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gera (0365 82341465) oder jeder anderen Polizeidienststelle mit der Bezugsnummer: 0257498/2023 zu melden.

