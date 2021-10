Zentrum für alle Generationen entsteht in Altenburg

Altenburg. Klinikum spendet für den Botanischen Erlebnisgarten in Altenburg.

Sich nicht von Corona unterkriegen zu lassen – das bewiesen in diesem Jahr auch wieder die Organisatoren des Skatstadtmarathons (SSM) und luden zum zweiten Mal in Folge zum Jokerthon durch Altenburg ein. Unter den über 1600 Laufbegeisterten gingen in diesem Jahr 80 für das Klinikum Altenburger Land an den Start.

Es ist von Beginn an Tradition des Klinikums, für jeden dieser Teilnehmenden zehn Euro für einen guten Zweck zu spenden. In diesem Jahr kam der Vorschlag zur Verwendung der Spende von Elke Seiferth, der ehemaligen Leiterin der Patientendienste und von Beginn an Mitlaufende beim Skatstadtmarathon. Als Mitglied im Förderverein des Botanischen Erlebnisgartens wusste sie um den Finanzbedarf des Vereins. „Das anspruchsvolle Projekt Neubau des Schulungs- und Kompetenzzentrums hat sichtbare Formen angenommen. Die Finanzierung durch Fördermittel und private Spenden ist zu einem bewundernswerten Maß abgesichert. An Eigenleistungen fehlen aktuell noch 3000 Euro“, informierte sie die Klinik-Geschäftsführung und bat, den Förderverein zu unterstützen.

800 Euro für Projekt

Mit der Spende in Höhe von 800 Euro führt das Klinikum seine Unterstützung des historischen Gartens fort. Bereits 2017 wurde dem Verein die Summe von 1060 Euro zuteil. Michael Wolf, Wolfgang Preuß und Elke Seiferth vom Förderverein trafen sich vor Ort im Botanischen Garten mit den Marathon-Organisatoren des Klinikums, Jörg Kipping und Christine Helbig. zur Scheckübergabe. „Den Garten in einem solchen gepflegten Zustand zu halten, ist der Verdienst vieler fleißiger Helfer und Unterstützer“, erklärte Wolf.

Einerseits stehe der seit 2008 unter Denkmalschutz stehende Botanische Erlebnisgarten für die Geschichte der Gartenstadt Altenburg, die sie einmal gewesen ist. Hier werden seltene und kostbare Bepflanzungen erneuert, gepflegt und bewahrt. Die Arbeiten im Garten werden zum großen Teil mit Hilfe von Fördermaßnahmen der Arbeitsagentur umgesetzt. Hier leisten die hauptamtlich Angestellten viel für die Integration von Menschen in den Arbeitsalltag.

Darüber hinaus sei der Garten ein gefragter Veranstaltungsort geworden. So wurde auch die erste Spende des Klinikums in die Restaurierung der Fenster und Türen des historischen Gartenhauses investiert. Mit seiner Veranda wird es im Sommer für Konzerte und Ausstellungen genutzt.

Mit Schülern arbeiten

Nun entsteht auf dem Gartengelände ein Schulungs- und Kompetenzzentrum. „Hier werden wir auch bei schlechtem Wetter mit Schülern arbeiten können, erhalten Lagerräume sowie Toiletten für unsere Besucher“, freuen sich die Fördervereinsmitglieder. Wolf ergänzt um den barrierefreien Zugang, den der Garten auf diese Weise erhält.

Jörg Kipping und Christine Helbig sind beeindruckt von den Aufgaben, denen sich der Förderverein des Gartens stellt: „Damit gestalten Sie die Stadt mit und schaffen eine einzigartige Begegnungsstätte für Altenburg. Schließlich sind es solche Orte, die unser Lebensumfeld ausmachen.“