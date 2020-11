Das Problem des Fachkräftemangels ist nicht von gestern, sondern akuter denn je. In der Zeit der Pandemie klagt das Personal in Kliniken, Pflegeheimen und Wohneinrichtungen für Senioren. Der Dauerzustand von fehlendem Pflege- und Fachpersonal wird durch Corona nur noch offensichtlicher. Es strapaziert nur das altbekannte Problem fehlender Fachkräfte.

An dieser Stelle gebührt den medizinischen Einrichtungen Respekt, die auch in dieser anspruchsvollen Phase eine bestmögliche Versorgung zur Verfügung stellen. Sie versuchen in einer Zeit des Abstand haltens und der Kontaktminderung, den älteren Menschen in Pflegeheimen und betreuten Wohnen, trotz aller Einschränkungen die Vorweihnachtszeit heimelig zu gestalten. Der Teil-Lockdown dürfte zusätzlich klar machen, dass Menschen nicht nur als Arbeitsroboter gesehen werden können. Kultur und Frohsinn liegen derzeit brach. Doch arbeitende Menschen brauchen neben der Arbeit auch einen Ausgleich. Nur arbeiten funktioniert nicht, wenn Mensch auch Mensch bleiben soll. Nur wer Zerstreuung und Freude genießt, ist leistungsfähig für die Arbeit. Menschen speisen ihre Energie am menschlichen Miteinander. Umso beeindruckender ist es, wenn Menschen unseren älteren Bürgern eine besinnliche Zeit bescheren, die alles andere als einfach ist.