Zigarettendiebe brechen mit Gulli-Deckel in Tankstelle ein - Feuerwehrmann bei Einsatz in Altenburg verletzt

Zigaretten aus Tankstelle entwendet

Meuselwitz: Am Montagmorgen, kurz nach 03:00 Uhr rückten Polizeibeamte nach Meuselwitz aus, da dort in der Altenburger Straße in eine Tankstelle eingebrochen wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei warfen die Einbrecher einen eisernen Gullideckel durch die gläserne Eingangstür, um so ins Innere der Tankstelle zu gelangen.

Von dort stahlen sie schließlich mehrere Zigarettenschachteln und flüchteten im Anschluss unerkannt. Die Kripo in Altenburg sucht nunmehr im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zur den unbekannten Tätern geben können. Hinweise bitte unter folgenden Telefonnummern: 03447 / 4710 oder 0365 / 8234-1465

Diesel entwendet

Göllnitz: Im Zeitraum von Samstag bis Montag haben unbekannte Täter in der Ahornstraße gewaltsam den Tankdeckel eines Lkw aufgebrochen. Anschließend zapften die Täter rund 600 Liter Diesel ab und stahlen den Krafstoff. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Werkzeuge entwendet

Altenburg: Zwischen Freitag und Samstag brachen in der Wielandstraße Unbekannte bei einem dort abgestellten Firmenfahrzeug die Scheibe ein und stahlen aus dem Inneren diverse Werkzeuge der Marke Makita. Ebenso im gleichen Zeitraum schlugen unbekannte Täter im Stiftsgraben die Seitenscheibe eines abgestellten Fahrzeuges ein. Auch von dort wurden verschiedene Arbeitswerkzeuge gestohlen.Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Fällen aufgenommen. Ob diese im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Taten geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden.

Rauchentwicklung am Altenburger Nordplatz

Altenburg: Aufgrund einer gemeldeten Rauchentwicklung im Bereich Nordplatz und E.-Wiesel-Straße rückten am Sonntag, gegen 17:20 Uhr Feuerwehr und Polizei aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei brannte in einem leerstehenden Gebäude am Nordplatz scheinbar diverser Unrat. Der marode Zustandes des Hauses erschwerte die Löscharbeiten. Zudem verletzte sich bei der Begehung des Hauses ein Feuerwehrmann - er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Gegen 21:30 Uhr wurden die Einsatzmaßnahmen vor Ort schließlich beendet. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Telefonnummer 03447 / 4710 entgegen.

