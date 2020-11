Die zweite Corona-Welle rollt über uns, auffallend viele Infizierte gibt es diesmal im Altenburger Land. Wir haben im Klinikum Altenburger Land gefragt, wie man dort auf die aktuelle Situation vorbereitet ist. Geschäftsführerin Gundula Werner sowie Nicole Abt, leitende Oberärztin der Notaufnahme, beantworten unsere Fragen.

Haben Sie die Zahl der für Corona-Patienten reservierten Intensivstationsplätze wieder aufgestockt?

Gundula Werner: Ja.

Wie viele halten Sie derzeit vor?

Gundula Werner: Das Klinikum befindet sich nach wie vor im Regelbetrieb. Die deutliche Mehrzahl unserer Patienten sind keine Corona-Patienten. Es ist unser Ziel, diese Patienten möglichst ohne Einschränkungen behandeln zu können. Zurzeit verfügen wir über ausreichende Kapazität, weitere Corona-Patienten aufzunehmen. Bei höheren Infektionszahlen werden wir weitere Bereiche der Intensivstationen, die sonst Patienten mit chirurgischen, inneren oder neurologischen Erkrankungen vorbehalten sind, umstrukturieren. In diesem Fall kann es mit der Anzahl der Pflegekräfte knapp werden.

Es ist geplant, dass sich Krankenhäuser aus Nachbarbundesländern gegenseitig helfen. Wissen Sie schon, wie das Kleeblattprinzip umgesetzt werden soll?

Gundula Werner: Nach derzeitigem Kenntnisstand existieren hierzu noch keine Absprachen.

Wie schützen sich Ihre Mitarbeiter vor einer Infektion?

Gundula Werner: Im Klinikum gilt eine generelle Maskenpflicht für Mitarbeitende, Patienten und Besucher. Wir testen alle Patienten, die im Klinikum aufgenommen werden. In den wenigen Stunden, bis das Ergebnis vorliegt, tragen alle Mitarbeitenden im Umfeld dieser Patienten FFP2- Masken (filtrierende Masken, Anmerkung der Redaktion). Positiv auf Corona getestete Patienten werden von der Notaufnahme an in einem eigenen Bereich behandelt, sowohl auf der Normalstation als auch auf Intensivstation. Mitarbeitende mit Covid-Symptomen wie Fieber, Halsschmerzen und Husten müssen sich umgehend testen lassen und dürfen nicht ungetestet auf Arbeit erscheinen.

Wie viele Mitarbeiter haben sich bislang infiziert?

Gundula Werner: Die Mitarbeitenden in einem Krankenhaus sind ein Spiegelbild der Bevölkerung. Wenn es in der Bevölkerung zu Infektionen kommt, dann sind darunter auch Pflegende und medizinisches Fachpersonal. Einzelne Fälle, konkret acht, gab und gibt es auch im Klinikum Altenburger Land.

Wie gehen Sie vor, wenn sich ein Mitarbeiter angesteckt hat?

Gundula Werner: Dafür existieren klare Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. In Zusammenarbeit unserer Stabsstelle Hygiene mit dem Gesundheitsamt werden die Kontakte des Betreffenden im Klinikum recherchiert. Entsprechend der Vorgaben des RKI werden die Kontaktpersonen angehalten, sich testen zu lassen beziehungsweise erhalten durch das Gesundheitsamt die Aufforderung dazu sowie sich in Quarantäne zu begeben. Erst wenn der Verdacht auf eine Ansteckung durch erneuten Test ausgeräumt ist, können betroffene Mitarbeitende wieder am Dienst teilnehmen.

Sollte eine ganze Abteilung in Quarantäne müssen, wäre dann die medizinische Versorgung weiterhin abgesichert?

Gundula Werner: Alle unsere Anstrengungen haben das Ziel, dass dieser Fall – eine ganze Abteilung in Quarantäne – nicht eintritt. Sollte es dennoch passieren, greifen wir auf Notfallpläne zurück, die eine Vertretung aus anderen Bereichen vorsehen. Weil dann aber die Personaldecke insgesamt zu kurz wird, drängen Krankenhäuser auf eine Unterstützung wie im Frühjahr. Krankenhäuser hatten für die Notfälle sogar die Pflicht, freie Kapazitäten zu schaffen und wurden finanziell unterstützt.

Beim ersten Lockdown haben viele Patienten notwendige Arztbesuche nicht wahrgenommen. Haben Sie Ähnliches jetzt auch wieder beobachten können?

Gundula Werner: Wir nehmen diese Entwicklung bereits wieder wahr.

Was raten Sie Patienten, die sich fürchten, zum Arzt zu gehen?

Nicole Abt: Symptome eines Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls bedürfen einer notfallmedizinischen Behandlung und Diagnose, bei der jede Minute zählt. Dies darf auf keinen Fall verschoben werden, umso schwieriger wird später eine erfolgreiche Behandlung. Die Patienten bringen sich mit ihrem Zögern ernsthaft in Gefahr. Auch schwerwiegende Folgen eines Unfalls oder plötzliche starke Schmerzen gehören in die Behandlung eines Facharztes. Ich appelliere daher, bei entsprechenden Symptomen dringend die Notaufnahme aufzusuchen beziehungsweise den Notruf 112 zu wählen.