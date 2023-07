Ursprünglich sollten die Streckensperrung für die Bauarbeiten am Bahnknoten Gößnitz am 25. August enden. Jetzt dauert alles viel länger.

Züge am Bahnknoten Gößnitz rollen erst Ende September

Gößnitz. Verspätete Materiallieferungen und fehlendes ingenieurtechnisches Personal sind Gründe für Verzögerungen.

Seit 26. Mai führt die Deutsche Bahn (DB) am Bahnknoten Gößnitz und in den angrenzenden Streckenabschnitten der Sachsen-Franken-Magistrale umfangreiche Bauarbeiten durch. Deren Folge sind umfangreiche Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr zwischen Altenburg und Werdau/Zwickau sowie zwischen Schmölln und Glauchau. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten am 25. August beendet werden.

Doch verspätete Materiallieferungen sowie durch bundesweite Engpässe bei Planungsingenieuren und Abnahmeprüfern führen nun zu einer vierwöchigen Verzögerung, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Züge werden daher erst ab 22. September, 4 Uhr, mit Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks wieder fahren. So lange wird das Ersatzkonzept für die Linien S 5/S 5X (Halle-Leipzig/Halle FlughafenLeipzig-Altenburg—Zwickau), RE 1 (Göttingen–Gotha–Erfurt–Weimar–Jena–Gera–Glauchau) und RB 37 (Glauchau–Meerane–Gößnitz) fortgesetzt.

Die Verlängerung der Streckensperrung im Bahnknoten Gößnitz bringen auch zeitliche Verschiebungen der Vollsperrung im Bahnknoten Chemnitz mit sich. Mit dem ursprünglichen Ende am 25. August sollte sich vom 4. September bis 27. November die Vollsperrung der Streckengleise über den Chemnitzer Bahnbogen zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und Chemnitz-Siegmar anschließen. Diese Sperrung erfolgt nun vom 25. September bis 19. Dezember. Anschließend wird der Chemnitzer Bahnbogen eingleisig und ab Ende März 2024 wieder zweigleisig befahrbar sein. So wird gewährleistet, dass auf der Sachsen-Franken-Magistrale (Leipzig/Dresden–Hof) die Züge rollen können.

Die Deutsche Bahn modernisiert bis Ende des Jahres 2026 für rund 330 Millionen Euro die Eisenbahninfrastruktur im Eisenbahnknoten Gößnitz im Rahmen des Ausbaus der Sachsen-Franken-Magistrale. Es werden neue Gleise und Bahnsteige, Ingenieurbauwerke, Oberleitungsanlagen sowie Anlagen der Signal- und Sicherungstechnik, der Elektrotechnik und der Telekommunikation errichtet und auf den neuesten technischen Stand gebracht. Damit schafft die DB die Voraussetzungen für höhere Geschwindigkeiten und kürzere Reisezeiten.