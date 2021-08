Zürchau: Erster Spatenstich für Sanitärtrakt

In Zürchau wird zum ersten Spatenstich am alten Feuerwehrhaus eingeladen.

Zürchau. Das alte Feuerwehrhaus soll umgestaltet werden.

Anthony Lowe, der Vorsitzende des Dorf- und Verschönerungsvereins Zürchau, will am Sonnabend, 4. September, um 15.30 Uhr gemeinsam mit Politikern den ersten Spatenstich für den neuen Sanitärtrakt am alten Feuerwehrhaus und künftigem Vereinshaus vollführen.

Das Land unterstützt das Vorhaben finanziell.

Im Anschluss werden Vereinsmitglieder und Politiker bei Kaffee und Kuchen über weitere Vorhaben des Zürchauer Vereins ins Gespräch kommen, heißt es.