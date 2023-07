Zürchau ist im Finale um den Demografiepreis Thüringens

Zürchau. Das 135-Seelen-Dorf hat die Chance auf den Demografiepreis Thüringens. Der Wettbewerb fordert den Bewohnern aus Zürchau einiges ab.

„Wir sind im Finale“ – Tatjana Devenish, eine der Vorstände des Dorf- und Verschönerungsvereins Zürchau, konnte es kaum fassen. „Der Demografiepreis Thüringen. Das wäre toll“, schrieb sie in den Dorfverein-Infokanal.

Ein gerade mal 135-Seelen zählendes Dorf im Altenburger Land, und dann so eine Chance auf 10.000, 7500 oder 5000 Euro. Ganz zu schweigen vom Titel. Ein Ritterschlag wär es. Doch erst nach dem 16. Juli wird sich zeigen, ob sich das kleine Dorf mit einem solchen Preis schmücken darf. Bis dahin wird online abgestimmt.

Vereinshaus eröffnet

Beim Demografiepreis Thüringen 2023 geht es um den demografischen Wandel und wie mit einem Projekt im Ort den negativen Folgen wie Abwanderung, Überalterung und Vereinsamung entgegengesteuert werden kann. In Zürchau sieht sich der Dorf- und Verschönerungsverein auf dem richtigen Weg. Zwar besteht der Verein erst seit gut zweieinhalb Jahren, doch die Leistungen sind beeindruckend. Am 24. Juni konnte das alte Spritzenhaus als um- und ausgebautes Vereinshaus eröffnet werden. „Alles selber gemacht“, sagt Dietmar Gurski, stellvertretender Vereinschef und einer der fünf Köpfe der Baubrigade aus dem Dorf.

In mühsamer Kleinarbeit

In der Tat haben Firmen oder Planungsbüros auf dem Gelände nichts zu tun gehabt. In mühsamer Kleinarbeit wurde an das vom Abriss gefährdete Haus (aus 1936) eine behindertengerechte Toilette gebaut, das Dach verlängert, die alte Spritzengarage entkernt, das Dachgestühl freigelegt und ein neuer Veranstaltungsraum mit bernsteinfarbenem Epoxydharzboden, Infrarotheizung, Küche und einer Leuchte versehen, deren Gestalt an einen aufgehenden Knoten erinnert. Ein Symbol für die Probleme beim Bau, die die Zürchauer lösen konnten. Dafür musste man um Gelder von Sponsoren und Lottomittelgebern werben.

Das neu entstandene Vereinshaus strahlt mit heller neuer Fassade auf grüner Veranstaltungswiese. Das Areal zwischen Kirche und Dorfteich, inmitten Zürchaus, wird ergänzt durch die in Corona-Zeiten eingerichtete Dorfbücherei samt Lese- und Spielesalon.

Zur Eröffnung des Vereinshauses wurde allerdings klar, dass es damit nicht genug ist. Heimat gestalten, wie im Wettbewerb gefordert, heißt auch, Leben im Dorf zu halten, eine Gemeinschaft zu bilden und zu erweitern. Alt und Jung, Alteingesessene und Neuzugezogene sitzen beieinander, aber haben völlig unterschiedliche Ideen. Eine Liste von Wünschen liegt auf dem Tisch: ein Spielplatz, eine Tanzbühne und eine 30er Zone für das gesamte Dorf. Der Dorf- und Verschönerungsverein lässt aber nicht locker, sagt Sandra Gangloff, ebenfalls im Vorstand. Man will das „coolste Dorf im Altenburger Land“ werden.

Familienkino in greifbarer Nähe

Zum Zürchauer Weg der Gemeinschaft gehört die Möglichkeit zum Zusammenkommen. Den haben sie sich mit dem Vereinshaus geschaffen. Singen, Lesungen, Feste feiern, Theater und Kabarett, Spiele und Familienkino – alles ist jetzt möglich. Wie auch den Ort für den Austausch historischer Dokumente und Erzählungen über das Dorfleben zwischen den Altzürchauern und den Jungen.

Fest Größen im Jahr

Früher machte Zürchau nicht so viel von sich reden. Heute ist Lebendigkeit spürbar. Dafür sorgen auch die festen Größen im Jahr: Silvester treffen sich die Zürchauer zum Neujahrsläuten in der Kirche mit Glühwein-Genuss. Frauentag, Sommerfest und Vorlesen, Maibaumsetzen, Halloween-Parade, Adventssingen und Weihnachtsbaumschmücken. Das Kino für die Familien im 24 Quadratmeter großen Veranstaltungsraum wird in naher Zukunft eröffnet.

Alles in allem sind es gute Gründe, warum sich der junge Verein an den Demografiepreis Thüringen 2023 herangewagt hat. Und nun ist Zürchau im Finale. Doch die Hürden liegen hoch. Ein so kleines Dorf muss alle motivieren.

Bis zum 16. Juli ist das möglich auf der Internetseite: www.demografiepreis-thueringen.de