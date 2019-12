Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zürchauer Adventssingen soll Tradition werden

Es soll eine Tradition werden: Immer am 2. Adventssonntag, da ist man sich in Zürchau nach dem gelungenen Start am 8. Dezember wohl einig, soll es ein Adventsliedersingen in der Kirche geben. Am Sonntag wurden zudem die kleinsten Zürchauer mit ihren Lampions zum alten Feuerwehrhaus begleitet und dort haben die Besucher bei Feuerschein den Abend ausklingen lassen. Eingeladen hatte dazu der Dorfverein Zürchau (i. G.).

Es war die zweite große Veranstaltung im jungen Leben des in Gründung befindlichen Vereins. Und der Einladung folgten erneut viele der im Dorf lebenden 150 Seelen. Thomas Köhler aus Saara brachte die Orgel zu feierlichen Liedern zum Klingen. Er trat auch als Sänger auf, ebenso wie Dunja Götze. Die junge Zürchauerin mit Handicap überraschte die Zuhörer mit ihrem Spiel auf der Block- und der Panflöte und sang mit heller Stimme. Aber auch den anderen Gästen machte es sichtlich Freude, den „Tannenbaum“ zu besingen oder das „Schneeflöckchen“ per Gesang herzulocken. Leider reichte die magische Kraft nicht für Schnee. Als die Orgel einen „Heuler“ bekam, einen festsitzenden und durchstechenden Ton, wie Thomas Köhler erklärte, stimmte der Saaraer kurzerhand das Lied „Kling, Glöckchen“ an und die Zürchauer sangen – zwar ohne instrumentale Begleitung, doch mit ganzer Freude.

Altes Feuerwehrgebäude als Vereinshaus

Zürchau ist ein Dorf, das sich an Nachwuchs erfreuen kann. Die kleinen Dorfbewohner geleiteten mit Hilfe der Eltern und den Lampions fest im Griff die anderen Sangesfreunde von der Kirche zum alten Feuerwehrhaus am Teich. Das bisher ungenutzte kleine Gebäude will der Verein in Ordnung bringen und als Vereinshaus etablieren. Damit soll der Weg für eine lebendige Dorfmitte geebnet werden. Für den Adventsabend allerdings genügten schon Kerzen, eine Feuerschale, festlich geschmückte Tische und das kulinarische Angebot. Immer mehr Zürchauer kamen und nutzten die Gelegenheit, um mit dem Nachbarn oder dem, den man schon lange nicht mehr gesehen hatte, zu plaudern – in aller Ruhe und im Schein der brennenden Holzscheite.