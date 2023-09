Worte zum Sonntag von Sandro Vogler, Pfarrer aus Altenburg

Heute habe ich es geschafft, mich zu überwinden. Ich genieße das warme Gefühl in der Magengegend, während ich mit dem Rad den Berg von der Kita hinunterrolle. Und ein bisschen stolz bin ich, weil ich etwas für mich und die Umwelt getan habe. Normalerweise sitze ich nämlich im Auto. Gründe gibt es genug: Die Zeit ist knapp. Das Wetter ist unbeständig. Die Kinder haben keine Lust. Aber eigentlich belüge ich mich selbst. Denn schneller bin ich kaum unterwegs. Flapsiger und mit Augenzwinkern drückt es ein Plakat aus, dass mich während meiner Recherche anlacht: „Warum Bleifuß, wenn ich einen Knackarsch haben kann.“ Dass ich laut darüber nachdenke, hängt mit dem ersten Freitag im September zusammen. Seit 13 Jahren wird an diesem Tag bei Kirchen bundesweit der Schöpfungstag gefeiert. Er ruft dazu auf, mit Wort und Taten was gegen den Raubbau an der Natur zu tun. Inspirierende Projekte wie die Internetplattform Trendsetter-Weltretter geben Anstöße, wie man sich von den Zwängen der Konsumgesellschaft befreit, dabei Zeit und Muße gewinnt und so der Schöpfung zu Hilfe eilt. Ausgerechnet junge Leute, denen man so oft vorwirft, ignorant zu sein, können sich dafür begeistern und sind zu einem bewussten Lebensstil und Verzicht bereit. Eine junge Frau erklärt mir neulich, dass der westliche Konsumstil nicht nur dem Klima schadet. Er wird häufig auf dem Rücken von Menschen aus ärmeren Ländern ausgetragen. Jacken und Hosen treiben die CO2-Bilanz in die Höhe, steigern das Müllaufkommen und die Masse an Mikroplastik in den Meeren. Auch das vergesse ich schnell, wenn ich vor der Auswahl meiner Kleidung stehe. Auch der Kinder- und Jugendtag der Evangelischen Stadtkirchgemeinde Altenburg reiht sich am 16. September bewusst mit ein. Selbstgemachtes und Gemeinschaft stehen an diesem Tag vor Konsum und Konkurrenz. Stattdessen „Zukunfts (T)Räume“ – wie wir sie gemeinsam gestalten können.“ Los geht es um 14 Uhr mit einem Gottesdienst vor der Brüderkirche.