Zum zweiten Advent 2020

Kleine und Große finden an diesem Sonntag kleine Gaben in ihren Schuhen. Am 6. Dezember feiern wir „Nikolaus“. Der 6. Dezember ist nicht etwa der Geburtstag des Nikolaus, sondern sein Sterbetag. Als zirka im Jahr 285 in Patara, heute Türkei, der kleine Nikolaus geboren wurde, hatten viele Familien viele Kinder, aber es gab auch eine hohe Säuglingssterblichkeit. Deshalb haben sich Eltern viele Geburtstage nicht gemerkt und schon gar nicht aufgeschrieben. Wurde ein Mensch aber erwachsen und berühmt, wurde der Sterbetag notiert. Für das Feiern des Sterbetages gibt es noch einen anderen Grund: Am Geburtstag erblickt ein Mensch das Licht der Welt, am Sterbetag das Licht der Ewigkeit. Also ist der Sterbetag wichtiger. Nikolaus wurde Priester und später Bischof in Myra. Er erlebte die Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Maximinus Daia mit und das Konzil in Nicäa im Jahr 325. Zirka im Jahr 350 starb er am 6. Dezember. So wie der Sterbetag wichtiger ist als der Geburtstag, sind Taten wichtiger als Daten. Wenn wir auf einen Lebensweg schauen, ist von Bedeutung, wie ein Mensch war, was er geglaubt und gehofft hat und was er getan hat. Von Nikolaus sind viele gute Taten überliefert. Und wenn vielleicht auch nicht alle wahr im Sinne von „historisch richtig“ sind, so geben sie doch alle richtig das Wesen, den Charakter des Nikolaus wieder. Nikolaus war aufmerksam und hilfsbereit, stellte Gottes Gebote über die der Menschen und maß Menschen mehr Bedeutung zu als materiellen Dingen. So wird erzählt, wie Nikolaus einmal die Kinder der Stadt Myra rettete. Myra war eine Hafenstadt und Seeräuber hatten die Stadt überfallen und die Kinder auf ihr Schiff gelockt, um sie als Sklaven zu verkaufen. Die Eltern wollten natürlich ihre Kinder zurück haben. Doch die meisten Eltern waren arm. Da raffte Nikolaus die Kirchenschätze zusammen und kaufte die Kinder frei. Nicht nur das Hab und Gut der Kirche, auch seinen privaten Besitz setzte Nikolaus für hilfreiche Taten ein. Und weil wir gehört haben, er habe das am liebsten heimlich gemacht, kommen auch bei uns die Gaben am 6. Dezember in unsere Schuhe ohne dass wir den Geber erblicken. Einen schönen Nikolaus-Sonntag wünsche ich Ihnen, vielleicht mit schönen Überraschungen und mit Nachdenken über Geburts- und Sterbetage, Daten und Taten, Glaube, Liebe und Hoffnung.