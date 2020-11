Zustände für Arbeitnehmer ändern

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) vor der Firma Wolf Fleisch- und Wurstspezialitäten in Schmölln eine Aktion durchgeführt, diesmal in Kooperation mit den Partnern des bundesweiten Projekts Faire Mobilität und mit dem vom Land geförderten Projekt Faire Mobilität in Thüringen durchgeführt. Wie Gewerkschaftssekretär Alexandru Zidaru informiert, soll auf diese Weise auf die Bedingungen für die Arbeitnehmer in der Fleischwirtschaft hingewiesen werden.

„Insbesondere die prekär Beschäftigten – Stichwort Befristung, Bezahlung knapp über dem Mindestlohn, schlechte Unterbringung in Gemeinschaftswohnungen – sind am meisten von den schweren Arbeitsbedingungen und der miserablen Bezahlung für die geleistete Arbeit betroffen“, so Zidaru. Auch aus diesem Grund fordert die NGG mit Nachdruck von der Politik eine nachhaltige Änderung der Zustände in der Fleischwirtschaft durch ein Verbot der Leiharbeit und der Werkverträge im Kerngeschäft der Schlachtung und der Fleischverarbeitung in Deutschland.