Zuwachs durch den weisen Mann der Malerei

Während die Büros der Mitarbeiter im Vorfeld der umfassenden Sanierung bereits umgezogen sind, bleiben die Kunstwerke im Lindenau-Museum noch knapp drei Wochen vor Ort. An prominenter Stelle vertritt solange eine hochrangige Neuanschaffung von Horst Peter Meyer jetzt das Gemälde von Neo Rauch, das bislang im Treppenhaus hing.

„Das ist ein bedeutender Zuwachs für unsere Sammlung“, frohlockt Museumsdirektor Roland Krischke. Der Kustos für Gemälde und die Grafische Sammlung, Benjamin Rux, ordnet ein: „Wir hatten bislang nur eine niedrige zweistellige Zahl an Grafiken von Horst Peter Meyer im Bestand. Die Idee, auch ein großformatiges Gemälde vom großen, weisen Mann der Thüringer Malerei zu erwerben, bestand schon lange.“ Krischke rückte während der Vorstellung des Gemäldes von der oft geäußerten Einschätzung ab, dass Altenburg das Wladiwostok Thüringens sei. Vielmehr sei man im Drei-Länder-Eck „in der Mitte Mitteldeutschlands“. Allerdings habe man sich in der Vergangenheit oft in Richtung Sachsen orientiert, darum wolle man nun den Sammlungsschwerpunkt Thüringen intensivieren.

Das Bild entzieht sich eindeutiger Lesart

Der Künstler Meyer müsse nicht weiter vorgestellt werden, so Rux. Bei Überlegungen zu einer Ausstellung zum Anlass „100 Jahre Freistaat Thüringen“ im kommenden Jahr sei sein Name als erstes gefallen sei, da er auch einer der prägnantesten Künstler sei. Weil die Weimarer Kunsthochschule im Jahr 1953 schließen musste, seien viele Thüringer gezwungen gewesen, ihrer Heimat den Rücken zu kehren und zum Studium nach Dresden, Leipzig oder Berlin zu ziehen. Weshalb man sie oft auch heute nicht als Thüringer wahrnehme. Der 1947 in Weimar geborene Meyer studierte auch von 1968 bis 1973 in Dresden, kehrte danach allerdings nach Weimar zurück. Seit 2015 hat er sein Atelier in Apolda, weil ihm seine Räume in Weimar gekündigt worden waren.

Meyer selbst beschreibt sein künstlerisches Schaffen mit der Metapher eine Forschers, der ein Unterwasser-Höhlensystem erforscht: „Die Luft reicht nur für eine bestimmte Strecke, man wird immer wieder auf den Ausgangspunkt zurückgeworfen. Das sind alles nur Exkursionen in verschiedene Disziplinen, die ich mache.“ Häufig vertreten sei in seinen Arbeiten aber ein starkes anarchisches Element, mit vielen Querverweisen in verschwisterte Kunstdisziplinen, beschreibt Rux. Das Gemälde mit dem Titel „Die letzten Drei (Die Bewerbung)“ ist 2019 entstanden. Meyer liest bei der Präsentation einige Gedanken vor, die er während des Entstehungsprozesses niedergeschrieben hat. Darin ist von Casting und Wahlsonntag die Rede, aber keine eindeutige Lesart zu erkennen. „Ich schreibe lieber, um inhaltliche Direktheit zu vermeiden“, sagt der Künstler. Einen kleinen Interpretationsansatz gibt er dann doch: „Die drei links prostituieren sich, um einen raus zu schmeißen.“

Rux habe sich lange für diese Neuanschaffung eingesetzt, schließlich sei Meyer ohne Zweifel der wichtigste lebende Maler Thüringens. Das nun vom Freistaat gekaufte Gemälde erachtet Krischke als „ideal für unsere Sammlung“. Als Dauerleihgabe wird es im Bestand des Museums verbleiben. Ob es allerdings auch im Interim in der Kunstgasse gezeigt werden wird, steht noch nicht fest.