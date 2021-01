Im Juni 2020 übergab Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund, hier mit ZAL-Verbandschef Marcel Greunke, Anwohner Ulrich Schumann und Bürgermeister Frank Eichhorn (v.l.), den Förderbescheid zum Anschluss von Lossen an das Trinkwassernetz. Inzwischen sind die ersten Haushalte in dem Dorf am Netz, nach der Winterpause geht es weiter.