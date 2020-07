Zwei 16-Jährige bei Unfall verletzt – Gartenlaube in Flammen – Einbruch in Vereinsheim

Das meldet die Polizei im Altenburger Land.

Zwei Verletzte bei Unfall

Ein 16-Jähriger war am Montagabend mit seinem Leichtkraftrad auf der Dorfstraße in Frohndorf in Richtung Langenleuba unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Wie die Polizei mitteilte, wurden der 16-Jährige und seine gleichaltrige Sozia bei dem Unfall verletzt. Sie kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Einbrüche in Garagen

Mehrere Garagen in der Zschernitzscher Straße gerieten ins Visier unbekannter Täter. Diese hätten sich zwischen dem 17.07.2020 und dem 20.07.2020 gewaltsam Zutritt zu den Garagen verschafft und mehrere Gartengeräte gestohlen. In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht. Angaben werden unter der Telefonnummer 03447 / 4710 entgegengenommen.

Gartenlaube durch Brand vollständig zerstört

Nachdem am Sonntag mehrere Personen in einer gemeinschaftlich genutzten Gartenlaube Am Leinawald in Nobitz gefeiert hatten und die Feier zu später Stunde beendet war, geriet diese in Brand und wurde hierdurch vollkommen zerstört. Die Feuerwehr begann vor Ort unverzüglich mit den Löscharbeiten. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Seitens der Kriminalpolizei in Altenburg wurden die Ermittlungen zum Brandgeschehen, insbesondere zur Brandursache aufgenommen und dauern weiter an.

Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Samstag (12.45 Uhr) und Montag (11.20 Uhr) sind Unbekannte in das Vereinsheim in der Prößdorfer Straße in Lucke eingebrochen. Laut den Angaben der Polizei wurden neben Getränken, einem Besen und diversen Kabeln auch einen Bierkühler und ein Fernseher gestohlen. Die Kriminalpolizei in Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 werden Zeugenhinweise entgegengenommen.

