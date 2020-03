Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Corona-Infizierte im Altenburger Land

Zwei 54-jährige Männer aus dem Altenburger Land haben sich in Griechenland und Italien mit dem neuartigen Corona-Virus angesteckt. Sie waren dort auf Urlaubsreise und auch in Risikogebieten unterwegs. Am 10. März 2020 kehrten sie zurück. Beide meldeten sich vorsorglich beim Gesundheitsamt in Altenburg. Sofort nach ihrer Rückkehr wurden die beiden Männer unter Quarantäne gestellt und einem Test unterzogen. Seit Freitag, 13. März, liegen die Ergebnisse vor: Beide sind mit dem Corona-Virus infiziert. Bislang konnten noch nicht alle Kontaktpersonen ermittelt werden, teilte das Landratsamt Altenburger Land mit.

Bei einem der Männer konnten laut Landratsamt die Kontaktpersonen ermittelt werden. Es handelt sich um die Ehefrau des Betroffenen. Sie wurde negativ getestet. Bei dem zweiten Mann ist das Altenburger Gesundheitsamt gerade dabei, die Kontaktpersonen zu recherchieren, um sie gegebenenfalls auch unter Quarantäne stellen und auf das Virus testen zu können. „Beide Männer befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Beiden geht es gut. Beide zeigen aktuell keine Symptome“, so Jana Fuchs, Sprecherin des Landratsamtes Altenburger Land.

Sie appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, die den Verdacht haben, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben, weil sie sich in einem Risikogebiet aufhielten oder Kontakt zu einem Infizierten hatten, von zu Hause aus den Hausarzt zu verständigen, um die weitere Vorgehensweise abzusprechen. Außerhalb der Sprechstunde sollte der ärztliche Bereitschaftsdienst mit der Telefonnummer 116117 angerufen werden, rät sie.

Keine Dienstreisen, Konferenzen und Fortbildungen

Die Kreisverwaltung verschärft jetzt ihr weiteres Vorgehen, um die Gefahr drohender Ansteckung mit dem Corona-Virus zu reduzieren. Ab sofort ist allen Mitarbeitern des Landratsamtes untersagt, auf Dienstreise zu gehen. Das hat Landrat Uwe Melzer (CDU) angeordnet. Auswärtige Konferenzen, Arbeitstreffen und Fortbildungen sollen abgesagt werden oder sind nur aus besonders wichtigem Grund sowie nach ausführlicher Rücksprache mit der Hausleitung erlaubt. „Es geht darum, die Arbeitsfähigkeit in unserer Verwaltung zu gewährleisten“, so Melzer. Die Regelung gilt vorerst bis zum 10. April 2020.

Stadtverwaltung Altenburg schränkt den Besucherverkehr ein

Um die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus einzudämmen und mögliche Übertragungswege zu unterbrechen, muss der Publikumsverkehr bis auf Weiteres in den öffentlichen Einrichtungen der Stadt Altenburg sowie bei Energie- und Wasserversorgung Altenburg, der Städtischen Wohnungsgesellschaft und der Kommuna GmbH eingeschränkt werden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Besucher werden gebeten, nur in dringenden Fällen und nach vorheriger Terminabsprache persönlich auf Ämtern und in den Servicebereichen vorzusprechen. Die Kontaktaufnahme sollte ab sofort telefonisch, postalisch oder per E-Mail erfolgen. Wer auf das persönliche Vorsprechen nicht verzichten kann und beispielsweise im Rathaus oder im Einwohnermeldeamt einen Termin wahrnimmt, muss sich am Einlass durch Klingeln bemerkbar machen.

Auch die Schwimmhalle am Großen Teich wird geschlossen. Ebenso sollten Bereiche wie die Altenburger Stadtbibliothek nach Möglichkeit nicht aufgesucht werden. „Auf die Erhebung von Gebühren für überzogene Ausleihfristen verzichtet die Stadt bis auf Weiteres“, so Sprecher Christian Bettels.

Digitale Live-Sprechstunde zum Corona-Virus

Über die aktuelle Situation werden in der kommenden Woche der Amtsarzt Stefan Dhein, ein Vertreter des Klinikums Altenburger Land und Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) gemeinsam informieren. Sie laden die Bürger am Dienstag, 17. März 2020, zu einer digitalen Sprechstunde ein. Die Live-Sprechstunde beginnt 19.30 Uhr auf Facebook. Interessierte haben die Möglichkeit, sich mit Fragen zum neuartigen Corona-Virus direkt an den Amtsarzt und den Oberbürgermeister zu wenden. Überdies ist geplant, dass Interessierte die Sprechstunde live über die Internetseite der Stadt – www.altenburg.eu – verfolgen können. Mit diesen Informationsangeboten wollen Landrat Uwe Melzer und der Oberbürgermeister einen weiteren Beitrag zur Aufklärung der Bevölkerung leisten. Die aktuelle Lage wird regelmäßig neu bewertet und es ist mit weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Virus-Ausbreitung zu rechnen.

