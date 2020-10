Die Stadtverwaltung Altenburg schränkt den Besucherverkehr in ihrer Verwaltung ab Mittwoch, 21. Oktober, ein. Grund dafür sei laut Sprecher Christian Bettels jedoch nicht die Tatsache, dass zwei Mitarbeiter eines Amtes positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

„Vielmehr geschieht das mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens“, betont er. Die Stadt hat am Montag eine ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen. Deren Ziel sei es, die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen und mögliche Übertragungswege zu unterbrechen, so Bettels weiter.

Persönliche Vorsprache nur in dringenden Fällen

Festgelegt wurde, dass die städtischen Behörden zwar geöffnet bleiben, der Besucherverkehr aber eingeschränkt wird. Die Bürger werden gebeten, nur in dringenden Fällen und nach vorheriger Terminabsprache persönlich auf den Ämtern vorzusprechen.

Hygiene- und Abstandsregeln penibel beachten

„Die Kontaktaufnahme soll ab sofort telefonisch, postalisch oder per E-Mail erfolgen“, so Bettels. Wer auf das persönliche Vorsprechen nicht verzichten könne und beispielsweise im Rathaus oder im Einwohnermeldeamt einen Termin wahrnimmt, muss sich am Einlass durch Klingeln bemerkbar machen, denn die Gebäude werden verschlossen. In den Ämtern ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zwingend geboten. Ebenso muss das Abstandsgebot von mindestens anderthalb Metern stets beachtet werden.

Die beiden Seniorenclubs der Stadt werden vorsichtshalber geschlossen. Die anderen öffentlichen Einrichtungen der Stadt – Inselzoo, Bibliothek, Schlossmuseum, Stadtarchiv, soziale Einrichtungen und die Sportstätten – bleiben geöffnet. Christian Bettels: „Auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen ist jedoch penibel zu achten.“

Drei weitere Mitarbeiter negativ getestet

Nach den beiden positiven Tests in einem Amt der Stadtverwaltung wurden laut des Sprechers drei weitere Mitarbeiter, die im selben Team arbeiten, getestet. Die Tests fielen negativ aus. „Insgesamt gehören sechs Personen zu dem Team. Ein Mitarbeiter muss, da sich keinerlei Symptome zeigen, nach Gespräch mit dem Gesundheitsamt allerdings nicht zum Test. Die Arbeitsfähigkeit der betroffenen Behörde ist nicht beeinträchtigt“, so Bettels. Er hält sich bedeckt bei der Frage, um welches Amt der Stadtverwaltung es sich handelt. „Ich kann so viel sagen, dass es sich nicht im Rathaus befindet.“

Wie lange die ab Mittwoch greifenden Einschränkungen beibehalten werden, kann Bettels nicht sagen. „Die aktuelle Lage im Stadtgebiet und im Landkreis Altenburger Land wird regelmäßig neu bewertet. Möglich ist, dass wir alle getroffenen Maßnahmen bald wieder aufheben können. Möglich ist aber ebenso, dass sich die Situation weiter verschärft.“

Entscheidend sei, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, damit sich die Lage nicht weiter zuspitze. „Und natürlich spielt der Schutz der Mitarbeiter eine Rolle“, betont Sprecher Christian Bettels.

Kontakt zur Stadtverwaltung Altenburg: Telefon: 03447 / 5940; Mail: info@stadt-altenburg.de

Wer Fragen zum Thema Gesundheit hat, kann das Gesundheitsamt des Kreises unter Telefon 03447 / 586 888 kontaktieren.