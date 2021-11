In Altenburg wird ab Montag an zwei Stellen gebaut.

Zwei Großbaustellen in Altenburg starten am Montag

Altenburg. Umleitungen sind ausgeschildert und Ersatzhaltestellen werden eingerichtet.

Am Montag, 8. November, beginnen in der Feldstraße großflächige Arbeiten am Abwasserkanal.

Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit der geplanten Straßenbaumaßnahme Kauerndorfer Allee/Feldstraße. Die Gesamtbaumaßnahme soll voraussichtlich bis zum 27. Mai dauern und wird in mehrere Teilabschnitte unterteilt.

Aufgrund der Lage des Abwasserkanals können die Arbeiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Begonnen wird ab Montag im ersten Teilabschnitt im Bereich zwischen Kauerndorfer Allee und Kreuzung Zschernitzscher Straße.Die Zufahrt zur Zschernitzscher Straße ist aus nördlicher Richtung gewährleistet.

Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Kauerndorfer Allee, Albert-Levy-Straße, Siegfried-Flack-Straße und Bonhoefferstra-ße zur Zschernitzscher Straße. Die Bushaltestellen Feldstraße/Dürerstraße und Feldstraße entfallen. Die Ersatzhaltestelle dafür befindet sich in der Zschernitzscher Straße/Bonhoefferstraße (ehemalige Bäckerei).

In der Pappelstraße wird, ebenfalls ab 8. November, in dem Bereich zwischen der Münsaer Straße und den Einmündungen Ahornstraße/Buchenring die Fahrbahn erneuert. Dazu ist eine Sperrung für den Fahrzeugverkehr bis voraussichtlich 23. Dezember notwendig.

Die Umleitung aus Richtung Münsaer Straße führt über die Münsaer Straße, Heinrich-Heine-Straße und Käthe-Kollwitz-Straße. Der Fahrzeugverkehr zur Münsaer Straße aus Richtung Käthe-Kollwitz-Straße kommend wird über die Eschenstraße, Platanenstraße und Heinrich-Heine-Straße umgeleitet.

Die Zufahrt zur Kastanienstraße und Buchenring 35-46 ist lediglich über den Buchenring Hausnummer 1 möglich. Als Einbahnstraße werden folgende Straßenabschnitte im Rahmen der Baumaßnahme deklariert: Buchenring zwischen Kastanienstraße und Pappelstraße in Richtung Pappelstraße, Ahornstraße zwischen Pappelstraße und Wasserturm in Richtung Wasserturm sowie Eschenstraße zwischen Pappelstraße und Platanenstraße in Richtung Platanenstraße. In diesem Zusammenhang ist mit Halteverboten auf der Umleitungsstrecke zu rechnen.

Für den Linienverkehr wird eine Ersatzhaltestelle in der Eschenstraße unmittelbar nach der Einmündung von der Pappelstraße eingerichtet.