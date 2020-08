Zwei Männer in Wohnung angegriffen und verletzt - Drogen und Diebesgut

Zwei Männer in Wohnung angegriffen und verletzt

Die Kriminalpolizei hat seit Sonntag die Ermittlungen zum Verdacht einer räuberischen Erpressung aufgenommen und sucht Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden am Sonntag, zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr zwei junge Männer (18, 20) von insgesamt vier bislang unbekannten Personen in einer Wohnung in der Altenburger Eschenstraße angegriffen und leicht verletzt.

Unter anderem erbeuteten die Täter Bargeld und eine Spielekonsole.

Die Polizei fragt: Haben Sie im Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Eschenstraße in Altenburg beobachtet? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera oder Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden.

Drogen und Diebesgut

Bei Ermittlungen zu einer per Haftbefehl gesuchten Person stießen Polizisten in der Altenburger Ahornstraße auf eine Wohnung, aus der es stark nach Marihuana roch. In der Wohnung konnte ein 37-jähriger Mann angetroffen werden. Nachdem ein Richter die Durchsuchung der Wohnung anordnete, konnten die Beamten neben Marihuana auch noch die Droge „Crystal“ auffinden. Ebenso befanden sich in der Wohnung mehrere frisch lackierte Fahrradrahmen sowie ein augenscheinlich geklauter Rollstuhl. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der 37-Jährige muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

