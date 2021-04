In Altenburg wird gebaut.

Zwei Straßen in Altenburg dicht

Altenburg. Grund dafür sind Arbeiten an der Straßenbeleuchtung und an einem Kanalanschluss.

Autofahrer müssen sich in Altenburg auf zwei Straßensperrungen einrichten. In der Jüdengasse wird die Straßenbeleuchtung im Bereich der Gebäude 7 bis 11 repariert. Aus diesem Grund wird die Straße in der Zeit vom Montag, 26. April, bis voraussichtlich zum Freitag 30. April, gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ebenfalls von Montag, 26. April, bis Freitag, 30. April, werde die Straße Am Lerchenberg zwischen Brockhausstraße und Friedrich-Wolf-Ring gesperrt. Das Gymnasium sei über die Brecht-Straße und den Wolf-Ring erreichbar.

Grund der Sperrung ist der Neubau eines Kanalanschlusses.