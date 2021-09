Zwei Unfälle mit Bus im Altenburger Land: Radfahrer verletzt

Ein 20-jähriger Radfahrer ist von einem Linienbus erfasst worden und wurde verletzt. Außerdem beschädigte ein Skoda einen Bus und einen Lkw.

Ein 20-jähriger Radfahrer bestieg am Montag um 14.50 Uhr die Piste auf dem Bahnhofsvorplatz in Schmöln und wollte die Straße wechseln. Dort befand sich jedoch ein Linienbus. Der Radfahrer fuhr laut Polizei seitlich von hinten in diesen Bus und kam zu Fall. Der Radfahrer wurde verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls ermittelt nun die Polizei.

Skoda beschädigt Bus und Lkw

Am Montag um 12:20 Uhr fuhr in Altenburg fuhr der 83-jährige Fahrer eines Skoda auf der Puschkinstraße. Hier wollte er den an einer Haltestelle stehenden Bus überholen. Im Gegenverkehr kam jedoch ein Lkw. Beim Versuch, zwischen Bus und Lkw durchzufahren, beschädigte er Bus und Lkw. Der Skoda wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei ermittelt.