Zwei Verletzte bei Unfall – Polizeieinsatz wegen Bedrohung mit Messer – Kind angefahren

Rettungsdienst und Polizei rückten am Dienstag nach einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto aus. Den Angaben zufolge waren eine 31-jährige Opel-Fahrerin und der 25-jährige Motorradfahrer mit seiner Aprilla im Meuselwitzer Ortsteil Schnauderhainichen beim Abbiegen kollidiert. Bei dem Unfall an der Einmündung Straße der Einheit/L2174 wurden beide Beteiligten verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Polizeieinsatz wegen Bedrohung

Nachdem ein 39-Jähriger in Lucka einen 59 Jahre alten Mann zunächst verbal und dann mit einem Messer bedroht hat, rückten am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr mehrere Polizeistreifen in die Clara-Zetkin-Straße aus. Der Mann soll mit dem Messer zudem den Aufsteller eines dort ansässigen Geschäftes beschädigt haben. Anschließend flüchtete der 39-Jährige, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung gestellt werden, wie die Polizei mitteilte. Der unter Drogen stehende Mann sei in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben worden.

Kind angefahren und verletzt

Bei einem Unfall im Schmöllner Ortsteil Altkirchen ist am Dienstagnachmittag ein Elfjähriger verletzt worden. Laut Polizei war ein 66 Jahre alter Fahrer mit seinem Mercedes mit dem Jungen gegen 15.20 Uhr im Bereich Gnadenschützer Weg/Schmöllner Straße zusammengestoßen. Dabei zog sich das Kind Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen (Bezugsnummer 0233136/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03447 / 4710 entgegen.

